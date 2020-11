DIRETTA: Milan - Hellas Verona 1-2 | I gialloblu contro il tabù San Siro

MILAN - HELLAS VERONA 1-2

Marcatori: Barak (HV) al 6', Zaccagni (HV) al 19', Kessie (M) al 27'

PRIMO TEMPO - Gialloblu subito aggressivi, ma i padroni di casa non si fanno intimidire e provano ad attaccare.Magnani al 3' blocca il triangolo Ibrahimovic-Calhanoglu. Al 5' Zaccagni scappa a sinistra e serve Kalinic: Donnrumma salva in angolo. Sul corner successivo il portiere viene salvato dal montante sul colpo di testa di Ceccherini, ma Barak è il più lesto e mette a segno il tap-in. Silvestri all'8' respinge con i pugni il violento destro di Saelemaekers. Al 13' Calhanoglu rubala palla a Dawidowicz, ma il suo cross non trova compagni. Il Milan ci prova ma non sfonda. Al 19' Zaccagni devia al volo la punizione di Barak e firma il raddoppio ospite, con la complicità di Calabria. Il pressing alto dei gialloblu mette in difficoltà il diavolo. Destro teso di Leao al 23', che si era accentrato dalla sinistra, ma Silvestri dice di no. Al 27' il cross di Saelemaekers trovata la zampa vincente di Kessie che accorcia, con la deviazione di Magnani. Alla mezzora il portiere scaligero chiude lo specchio ad Hernandez arrivato a tu per tu. Alla distanza il forcing dei rossoneri cala e il Verona riesce ad arrivare in vantaggio alla pausa.

SECONDO TEMPO - Milan inzia la ripresa con l'idea di trovare il pareggio, ma al 50' il sinistro di Bennacer non gira. Subito dopo Zaccagni si libera di Calabria, serve Dimarco, che però si divora il gol. Gol che Calhanoglu trova tre minuti dopo, in seguito al destro di Leao, ma il turco è in offside. Raddoppiato, al 60' Ibra prova comunque il tiro, ma Silvestri para senza problemi. Problemi per Dawidowicz al 62', che lascia il posto a Tameze. Hernandez al 63' mette Rebic davanti alla porta, ma Silvestri fa un miracolo. Un minuto dopo ingenuo fallo di Lovato in area su Kessie: rigore. Sul dischetto va Ibra, che calcia sopra la traversa.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers (dal 46' st Rebic), Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

A DISPOSIZIONE: Tatarusanu, Donnarumma A., Dalot, Castillejo, Tonali, Conti, Hauge, Brahim, Krunic, Duarte, Gabbia. ALLENATORE: Stefano Pioli.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani, Ceccherini; Lazovic, Dawidowicz (dal 63' Tameze), Ilić, Dimarco; Baràk, Zaccagni; Kalinic (dal 63' Colley).

A DISPOSIZIONE: Borghetto, Pandur, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Cetin, Terracciano, Cancellieri, Empereur, Amione. ALLENATORE: Ivan Jurić.

ARBITRO: Marco Guida

AMMONITI: Lovato, Ceccherini, Ilic, Bennacer