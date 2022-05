Conto alla rovescia per il "lungo viaggio da fermo" del veronese Michele a caccia del record mondiale

È ufficialmente partito il conto alla rovescia per il lungo viaggio da fermo di Michele Adami, ciclista veronese di 45 anni e originario di Roverchiara. L’atleta della provincia di Verona pedalerà ininterrottamente sui rulli per sette giorni con l'obiettivo di superare i 2.739 km in sei giorni del record attuale, stabilito nel novembre 2014 dal basco Julìan Sanz.

L'obiettivo per Adami è quindi di fare quasi il doppio della distanza: «Il 23 maggio compirò 46 anni. - spiega Michele Adami - Il giorno dopo, il 24 maggio salirò in sella alla mia bici da corsa sui rulli per sette giorni consecutivi con l’obiettivo di battere il record mondiale di 2.739 km in sei giorni. Come ho pensato dal primo giorno, sarà il nostro record, il record di un appassionato come tanti che sognano in grande».

L'appuntamento con il lungo viaggio da fermo di Michele è dunque a Verona dal 24 al 31 maggio 2022, presso il Mercato Coperto del quartiere Filippini dove sarà allestito un apposito palco. La grande sfida sportiva si terrà in concomitanza con l'Heroes Festival e si potrà seguire anche attraverso i canali social di Michele Adami.