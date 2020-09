Mercato Hellas, ufficiali Dimarco e Ilic. Fronte caldo con la Fiorentina

S'avvicina sempre più la ripresa delle ostilità per l'Hellas Verona, che il 19 settembre scenderà in campo contro la Roma alle 20.45 per la prima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Nel frattempo continuano i lavori sul fronte del calciomercato per completare la rosa di Juric, che proprio in questi giorni ha dovuto fare i conti con l'infortunio occorso a Lazovic in uno scontro subito con la propra nazionale, il quale ha riportato una «distorsione al ginocchio sinistro, senza interessamento dei legamenti».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per la fascia sinistra però le buone notizie arrivano da Federico Dimarco, che vestirà anche per questa la stagione la maglia gialloblu: con l'Inter infatti è stata raggiunta l'intesa sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Stessa formula con la quale è stato prelevato dal Manchester City il centrocampista serbo 2001 Ivan Ilic, che andrà così a rinforzare la mediana.

Rimanendo a centrocampo, sarebbero numerosi i contatti con la Fiorentina. Secondo Gianluca Di Marzio, Borja Valero dovrebbe coronare il suo sogno di tornare a vestire la maglia viola: in questo modo il giocatore, che era stato avvicinato dagli scaligeri, libererebbe Benassi, che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento sulle sponde dell'Adige. Sempre con la Fiorentina si starebbe discutendo dell'ingaggio di Kevin-Prince Boateng, ma il pesante ingaggio dell'ex Milan e Barcellona pare essere uno scoglio difficile da superare.

Secondo Sky Sport, è oramai definito l'arrivo di Bruno Amione, difensore argentino 2002 del Belgrano, che starebbe sbrigando le pratiche per il passaporto, mentre Stefanec e Balkovec hanno trovato l'accordo per la rescissione del loro contratto. In questi giorni inoltre ci sarebbe stato un nuovo assalto della Lazio a Kumbulla, che avrebbe proposto 20 milioni più il cartellino di Andrè Anderson che però non avrebbe convinto Setti.

Dall'eventuale cessione del giovane difensore albanese, dipende parte del mercato del Verona che avrebbe un difensore in meno (sostituito probabilmente proprio da Amione) e della liquidità in più per arrivare ad altri obiettivi, come Pessina, che Juric riabbraccerebbe volentieri.

Per quanto riguarda l'attacco invece sembra essersi arenata la trattativa con Borini, mentre per liberare Vlahovic la Fiorentina vorrebbe prima trovare un sostituto. Secondo calciohellas.it, la società scaligera sarebbe interessate a Ducksch dell'Hannover, mentre si sarebbero intenisficati i contatti con il Napoli per Younes: stando a quanto riporta L'Arena, sul giocatore, che ha un ingaggio importante, ci sarebbe anche il Genoa. I partenopei potrebbero cogliere l'occasione per riprendere i sondaggi per Faraoni, che Setti però non intende cedere se non per un'offerta importante.

In uscita ci sono invece Liam Henderson, sul quale ha messo gli occhi il Lecce, e Salvatore Bocchetti, che interesserebbe al Pescara.