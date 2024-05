Sport e solidarietà scendono ancora una volta in campo per il Memorial Bombonato

È pronto a partire con la sua nona edizione, agli impianti sportivi di Sommacampagna, il Memorial Bombonato.

Il torneo di calcio a 5 che unisce sport e solidarietà nel ricordo di un giovane del paese scomparso prematuramente, prenderà il via lunedì 3 giugno e avrà il suo epilogo sabato 22 con la festa finale. In questo periodo si affronteranno 16 squadre, per un totale di circa un centinaio di giocatori dai 18 anni in su: tre i match in programma dal lunedì al giovedì nella fase a gironi delle prime due settimane, dopodiché scatterà la fase ad eliminazione diretta. Gli spalti dedicati al campo di calcio a 5 permetteranno agli spettatori di seguire le partite. Inoltre a loro disposizione ci saranno gli stand enogastronomici grazie alla oramai consolidata collaborazione con il Faccio's Bar.

La finalissima, le premiazioni e la festa con tanto di dj set chiuderanno questa nona edizione edizione del Memorial Bombonato, che non perde di vista il suo scopo benefico.

Come detto però, non si tratta solamente di sport. Il torneo viene organizzato dall'associazione no-profit Alibi 2puntozero, in collaborazione con Abeo, Associazione bambino emopatico oncologico onlus (Abeo) e porta il nome di Nicola Bombonato, un ragazzo del paese cui troppo presto familiari e amici hanno dovuto dire "addio" a causa di una terribile malattia. Il torneo dunque si pone l'obiettivo di dare un aiuto concreto alla ricerca scientifica, devolvendo il ricavato al quale possono contribuire gli stessi spettatori tramite gli stand.