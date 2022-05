Sport e solidarietà scendono in campo insieme al Memorial Bombonato

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia di Covid-19, il Memorial Bombonato torna ad unire solidarietà e spor. A partire dalle ore 20 di lunedì 30 maggio, agli impianti sportivi di Sommacampagna prenderà il via la settima edizione del torneo di calcio a 5, organizzato da un gruppo di giovani del paese, l'associazione no-profit Alibi 2puntozero, in collaborazione con Abeo, Associazione bambino emopatico oncologico onlus.

Un evento che porta il nome di Nicola Bombonato, un giovane del paese strappato via all'affetto dei suoi cari da una terribile malattia, che intende dare un contributo concreto alla ricerca medica raccogliendo fondi da devolvere.

16 le squadre iscritte alla manifestazione e divise in 4 gironi, che si affronteranno dal lunedì al giovedì agli impianti di via Bassa, per accedere alla fase finale che conduce alla finale del 18 giugno, quando avranno luogo le premiazioni e la festa di fine torneo.

Anche gli spettatori avranno la possibilità di dare il proprio contributo per questa iniziativa di sostegno alla ricerca scientifica, così come il ricavato del torneo verrà interamente devoluto.

Stand enogastronomici infine saranno a disposizione dei giocatori e delle persone sugli spalti.