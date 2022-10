La medaglia della 21esima Hoka Verona Marathon: c’è Porta Leoni, un tributo alla storia romana della città

Poco più di un mese ad una attesissima 21esima Hoka Verona Marathon che porta in grembo anche Zero Wind Cangrande Half Marathon e Avesani Last 10 km di domenica 20 novembre. Evento organizzato da Gaac 2007 Veronamarathon Asd che si prepara ad accogliere oltre 7mila runner, compresi migliaia di partecipati stranieri. La voglia di condividere le emozioni date dallo sport vestirà Piazza Bra di allegria e un fiume di atleti attraverserà la città dell’amore percorrendo il centro storico di Verona, patrimonio dell’UNESCO.

Le gare

Tre le manifestazioni al via domenica 20 novembre. I primi a partire saranno gli atleti della 21esima Hoka Verona marathon seguiti dai runner della 8^ Zero Wind Cangrande Half Marathon. Gli ultimi a lasciare Piazza Bra saranno gli iscritti alla Avesani Last 10 km, quest’ultima sia in modalità competitiva che non competitiva, un’occasione per vivere una giornata all’insegna dello sport da condividere con amici e familiari e allo stesso tempo per gustare le bellezze di Verona. Spettacolare la partenza da Piazza Bra sotto gli occhi dell’Arena, dalla quale i runner si addentreranno anche nel centro storico di Verona a caccia di quel carattere che le è valso il riconoscimento come patrimonio dell’UNESCO. Porta Nuova, l’Adige, Castelvecchio, la Torre dei Lamberti, Piazza Erbe, la Basilica di Sant’Anastasia e Palazzo Barbieri i monumenti da ammirare prima di raccogliere i meritati onori dal “Liston”, un caloroso tifo che accompagnerà gli atleti dall’Arena a Piazza Bra, dove è posto il traguardo.

La medaglia

È tradizione radicata che negli eventi Veronamarathon la medaglia sia studiata per lasciare un ricordo speciale. Al premio per le proprie fatiche che tutti i finisher ricevono al traguardo si aggiunge il valore artistico di un oggetto fatto per diventare un bagaglio di emozioni. Anche quest’anno, Veronamarathon ha scelto uno degli innumerevoli monumenti della città di Verona, rivisitando le fondamenta delle torri di Porta Leoni, un patrimonio culturale che testimonia la romanizzazione della città di Verona. Sul pilone mediano della Porta è presente un'iscrizione murata che è considerata l'atto di nascita di Verona romana. In continuità con la medaglia dell’ultima edizione, anche quest’anno è composta da una parte grigia ed una colorata. Quest’ultima è bianca e rappresenta la sommità della torre con i merli difensivi.

L’effetto materico contribuisce ad un effetto pietra mentre la parte grigia rappresenta in modo stilizzato le fondazioni di Porta Leoni così come appaiono a chi passa da via Cappello a Verona in cui sono visibili quelle di una torre. Questa componente della medaglia è impreziosita da un gioco cromatico che determina la formazione di un bassorilievo dove si individuano i livelli dei mattoni presenti nella fondazione di una delle torri. In analogia con l’ipotesi di ricostruzione storica, sono stati raffigurati cinque livelli, di cui il quarto colorato di bianco a raffigurare i merli della torre. A ciascuno la sua, in pendant con la T-shirt la medaglia per i maratoneti avrà un cordino rosso, giallo per gli atleti della mezza maratona e arancio per i runner della 10 km. Il motivo della medaglia è riportato lungo tutto il cordino per impreziosirlo ulteriormente.

Gli eventi Verona Marathon

Le iscrizioni sono aperte sul sito, attenzione al cambio tariffa a slot di pettorali. Clicca QUI per iscriverti. Sono aperte le iscrizioni a Giulietta&Romeo Half Marathon e Avesani Monument Run del 12 febbraio 2023. Fino al 31 Ottobre è attiva la promo speciale Enjoy Verona per l’acquisto di pacchetti combinati a tariffe vantaggiose (Hoka Verona Marathon + Giulietta&Romeo HM a 70 euro – Zero Wind Cangrande HM + 16esima Giulietta&Romeo HM a 50 euro - Avesani LAST 10k (competitiva o non competitiva) + 16esima Giulietta&Romeo HM a 40 euro). La manifestazione del 20 Novembre affianca il progetto solidale Roadrunnerheart con l’intento di acquistare almeno due protesi, obiettivo che sarà raggiunto attraverso le libere donazioni che potranno avvenire durante l’iscrizione attraverso il portale Enternow o tramite IBAN, presente sul sito di Roadrunnerheart indicando nella causale Verona Marathon.