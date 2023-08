Elia Viviani conquista il bronzo ai mondiali di Glasgow e ora cresce l'attesa per la Madison

È arrivata ieri, lunedì 7 agosto, la quarta medaglia per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista che si stanno svolgendo in questi giorni a Glasgow. A conquistarla è stato il campione veronese Elia Viviani che, nella gara a eliminazione, è salito sul gradino più basso del podio.

Un bronzo mondiale che conferma Viviani tra i più grandi corridori nella specialità, ma che non pare averlo soddisfatto del tutto: «È una medaglia che non mi soddisfa fino in fondo, - ha spiegato Elia Viviani a fine gara - ovvio che ambissi a qualcosa di più, avevo vinto gli ultimi due mondiali». Le cadute in rapida sequenza di alcuni hanno forse condizionato l'andamento della gara: «Dalla seconda caduta in poi - ha detto Elia Viviani - ho deciso di prendere meno rischi, ma in una gara come questa vuol dire spendere di più. Non è un caso che Vernon è quello che tra i tre rimasti alla fine aveva rischiato più volte di saltare. Ho corso questa eliminazione come se fosse una prova omnium e non come si corre la prova secca. Cose che capitano quando la condizione è buona».

Questa volta è dunque arrivato il bronzo, dietro al britannico Ethan Vernon sul gradino più alto e alla medaglia d'argento vinta dal canadese Dylan Bibic: «Ho preso la ruota di Vernon convinto che mi avrebbe permesso di saltare anche Bibic senza particolari problemi. Invece il canadese ha tenuto ed io mi sono trovato fuori». Ma Elia non pare affatto volersi accontentare. L'occasione buona per riscattarsi ulteriormente arrivarà molto presto per il campione scaligero che, infatti, già questa sera tornerà in sella per la Madison maschile in programma alle ore 20.44.