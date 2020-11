Fantacalcio Sona! Club in contatto con Maicon, l'ex difensore dell'Inter

Nell'Inter del triplete allenata José Mourinho era una delle pedine fondamentali, ma in Italia ha vestito anche la maglia della Roma. Ed in Italia potrebbe tornare a giocare. Il brasiliano Maicon Douglas Sisenando, per tutti Maicon, ha 39 anni ma non ha appeso le scarpette al chiodo. Attualmente gioca nel suo paese, al Villa Nova, ma qualcuno potrebbe indirizzarlo verso la provincia di Verona. E quel qualcuno è Claudio Ferrarese, direttore sportivo del Sona, squadra che milita nel campionato di Serie D. A Padova Sport, Ferrarese ha confermato la trattativa, anche se ancora l'affare non è concluso. «È tutto vero - ha dichiarato Ferrarese - L'idea è nata un mese e mezzo fa e ancora è un'idea. Ci sono ancora passaggi da completare».

Ferrarese, tramite un collaboratore, è riuscito ad entrare in contatto con Maicon. «Sta bene fisicamente, nonostante gli anni è in perfetta forma - ha detto il ds del Sona, riferendosi al difensore brasiliano - Ha manifestato l'intenzione di tornare in Italia, dove ha alcuni affari a Milano. Vivrebbe a Verona, quindi non lontano dal suo centro d'interesse, e giocherebbe qualche mese con noi, da dicembre a fine stagione. Vedremo se l'affare si farà, sarebbe un sogno per noi, ma finché non lo vedo non ci credo, per noi sarebbe un salto di visibilità enorme».