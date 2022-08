I portieri di Hellas Verona e Napoli in campo con una maglia speciale dedicata a Claudio Garella

«Oggi i portieri del Verona scenderanno in campo con una maglia speciale, con i colori come quella che mettevi tu». Lo annuncia in un post sui social l'Hellas Verona riferendosi a Claudio Garella, il mitico portiere della scudetto del Verona, recentemente scomparso. Ma non solo, in base a quanto comunicato dal club scaligero, «oggi tutti i giocatori del Verona avranno la nostra dedica a te dentro alla maglia, sulla pelle».

Stando a quanto si osserva infatti dalle foto che ritraggono le nuove speciali magliette, all'interno di queste sono state apposte delle scritte di commiato in ricordo di Claudio Garella: «Da domani - aggiunge la nota dell'Hellas Verona - queste maglie diventeranno uno strumento per fare del bene, andando all’asta per i progetti di Hellas Verona Foundation. Oggi è per te, Claudio!».