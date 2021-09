Al campo di atletica Consolini la 27esima edizione della Lupatotissima

La Lupatotissima debutta a Verona. Sabato 18 e domenica 19 settembre si disputerà al campo di atletica Consolini la 27esima edizione dell'Ultramaratona 2021.

La storica manifestazione, dopo essersi svolta per 25 anni a San Giovanni Lupatoto e lo scorso anno a Bussolengo, arriva per la prima volta sulla pista di Verona. Organizzata dal Gruppo Sportivo Mombocar, in collaborazione con il Comune di Verona, l'Ultramaratona prevede tre gare: la classica 24 ore, la 6 ore pomeridiana e la 12 ore in notturna. Il circuito sul quale gli atleti gareggeranno è di 1525,48 metri, e si dirama tra la rinnovata pista dell’impianto più un’area esterna. Le corsie, ampie 3 metri, rendono il percorso perfetto per la tipologia di gare previste. Gli atleti iscritti alle tre gare sono in totale 186, una decina dei quali provenienti da Spagna, Svizzera, Francia, Inghilterra e Russia. E durante le gare verrà fatta una sperimentazione unica in Europa, attraverso il Ctr di Reggio Emilia e l'Università degli Studi di Urbino, con prelievi ematici per monitorare la risposta fisica di 30 atleti scelti tra i partecipanti.

Sul fronte gare, sono previste nella giornata di sabato tre partenze separate: la 24 ore alle 10, la 6 ore alle 13 e la 12 ore alle 22. Gli atleti potranno togliere la mascherina dopo aver superato i primi 500 metri dalla partenza. Per assistere alla manifestazione è obbligatorio seguire le attuali norme anti-Covid. Saranno organizzate anche delle dirette online per seguire l’evento.

L'evento sarà un'interessante anteprima del Campionato Europeo 2022 di 24 ore su strada che l'Associazione Internazionale delle Ultramaratone ha assegnato alla città di Verona e che sarà organizzato sempre dal Mombocar in collaborazione con l'assessorato del Comune allo Sport e la Federazione italiana di Atletica leggera il 17 e 18 settembre 2022.

L'ultramaratona sta vivendo un buon momento, testimoniato anche dal recentissimo record del mondo stabilito alla 24 Ore UltraPark Weekend di Pabianice in Polonia lo scorso 28 e 29 agosto dal lituano Aleksandr Sorokin. L’atleta ha percorso 309.399 chilometri, migliorando il precedente record di 303.506 km in pista nel 1997, correndo al ritmo medio di 4:39 per chilometro con velocità media di 16 chilometri all’ora.

«Questo evento pone Verona al centro della scena nazionale ed internazionale dell'ultramaratona - ha detto l’assessore allo sport Filippo Rando - Si disputerà all’impianto Consolini, appena rinnovato grazie ad un investimento di circa 200mila euro, e che si conferma un centro sportivo d'eccellenza. Per la città di Verona ospitare questa manifestazione è motivo di soddisfazione, ma va riconosciuto che questo risultato è anche merito dell’organizzazione e della tenacia della Mombocar, che non si è lasciata scoraggiare dai rigidi protocolli sanitari».

«Abbiamo messo tutto il nostro impegno e la professionalità per organizzare questo evento, ma senza il sostegno e l'aiuto del Comune di Verona, non saremmo riusciti a farcela - ha affermato il presidente del Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar Giampaolo Aloisi - Grazie a tutto quello che Verona potrà offrire, possiamo dire di poter essere all’altezza. L’obiettivo futuro sarà organizzare anche il mondiale, ma intanto ci auguriamo che in tanti vengano a vedere l’Ultramaratona, su un nuovo impianto, da vedere anche di notte perché è uno spettacolo incredibile, rendendosi conto di quanto impegno fisico e di testa serva agli atleti».

«Ringrazio l'amministrazione e la città di Verona per l'importantissimo supporto - ha concluso il rappresentante europeo nell'Associazione Ultrarunners mondiale Gregorio Zucchinali - Non è stato semplice ottenere l’organizzazione dell’Europeo nel 2022, perché la città di Albi era appoggiata da personalità rilevanti. Sarà mia cura in questi anni portare avanti l’istanza per organizzare anche il mondiale. Sono fiducioso che sul percorso di Verona si potranno ottenere ottimi risultati e gli appassionati potranno anche ammirare la splendida città».