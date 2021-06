Guasti e colpi di scena al Lessinia Rally Historic, vince il duo Bianco-Rutigliano

Ieri, 26 giugno, si sono corsi il 3o Lessinia Rally Historic e l'11o Lessinia Sport, gare organizzate dal Rally Club Valpantena. Il Rally Historic è stato inoltre valido per il Trz, mentre il Lessinia Sport è stato valido per il Trofeo Tre Regioni.

Dopo le verifiche di rito, sono stati 68 gli equipaggi del Lessinia Historic che nella mattinata hanno preso il via nella centralissima piazza di Bosco Chiesanuova, pronti a darsi battaglia sulle nove prove speciali in programma (tre prove da ripetere tre volte).

L'avvio di gara è stato sotto la stella di Giovanni Costenaro e Matteo Gambasin: il pilota di Marostica partiva lancia in resta e piazzava la sua Ford Sierra Cosworth 4x4 davanti a tutti sulle prime tre prove speciali in programma. Il padre Giorgio, altro favorito della vigilia, è stato invece costretto subito al ritiro a causa della rottura del cambio della sua Lancia Rally 037. Ma le noie meccaniche sono state compagne di molti equipaggi.

La battaglia è stata subito avvincente, con un alternarsi di equipaggi nelle zone di vertice che ha reso impossibile un qualsiasi pronostico, anche se Costenaro sembrava avere un passo irraggiungibile per gli avversari. E al termine del primo giro di prove il giovane figlio d'arte ha chiuso in testa.

Il Lessinia Rally è però una gara dalle mille sorprese, e così al riavvio della corsa è arrivato un colpo di scena: Giovanni Costenaro, fino a quel momento leader indiscusso, è stato costretto al ritiro a causa della rottura del turbo della sua Ford Sierra Cosworth 4x4. A raccogliere immediatamente il testimone della leadership è stato Riccardo Bianco con una Sierra omologa. Il quinto e sesto tratto cronometrato hanno visto la rimonta di Mario Ivo Zanini, che ha fatto volare la sua Lancia Delta 4WD, aggiudicandosi entrambe le speciali e risalendo al terzo posto assoluto dopo un avvio rallentato da un set di gomme non adatto alle temperature estive della giornata. Davanti a lui ha chiuso Oreste Pasetto su Porsche 911, con Riccardo Bianco nuovo leader della gara.

Sull’ultima tornata di prove, Bernardino Marsura ha aperto le danze balzando in seconda piazza assoluta alle spalle di Bianco e seguito da Pasetto. La penultima gara speciale ha visto chiudere nell’ordine Bianco, Marsura e Pasetto che con questo risultato hanno confermato il podio provvisorio della gara. Nell'ultimo tratto cronometrato, Zanini ha fatto il miglior tempo ma non ha regalato sorprese per la classifica assoluta.

La terza edizione del Lessinia Rally Historic ha visto così la vittoria dell’equipaggio di Schio composto da Riccardo Bianco e Nicola Rutigliano su Ford Sierra Cosworth 4x4. «Sono veramente contento di questa vittoria - ha commentato Bianco - vengo da una serie di gare dove mentre mi stavo giocando la vittoria sono stato costretto al ritiro per problemi meccanici, qui a parte alcune noie al cambio che mi hanno fatto abbastanza preoccupare è andato tutto bene». Secondo assoluto Bernardino Marsura con alle note Silvia Mosena su Porsche 911 RS, con il pilota di Valdobbiadene che avrebbe probabilmente potuto giocarsi la vittoria finale con Bianco con più incisività se non avesse patito un leggero malanno fisico sulla terza prova speciale, lasciando sul campo più di trenta secondi, anche se all’arrivo comunque non ha nascosto la soddisfazione per il risultato. Terzo gradino del podio per i bresciani Oreste Pasetto con Claudio Quarantini su Porsche 911, più che soddisfatti del risultato finale e del ritmo mantenuto per tutta la gara. Quarti assoluti e primi degli equipaggi veronesi Ivo Maria Zanini con alle note Marco Negro Marcigaglia, protagonisti di una gara aggressiva ma condizionata dalla disponibilità limitata di pneumatici per la loro Lancia Delta 4WD. Quinta piazza e soddisfazione per il risultato per il padovano Filippo Maria Zanin su BMW M3, alla sua prima gara stagionale e navigato da Alberto Cerantola. Sesti i vicentini Pierluigi Zanetti e Carlo Vezzaro, con una gara condizionata dalla seconda prova speciale da problemi di natura elettronica alla loro Ford Sierra Cosworth 4x4. Settimi Massimo Zanin con Cristiano Rosina su BMW M3 seguiti dalla Porsche 911 di Loris Lusenti e Francesca Romei. Nona l’iconica Lancia Rally 037 di Enrico Bonaso con Michele Orietti. Top ten chiusa dall’Opel Ascona SR di Alessandro Mazzuccato con Alessandro Boni.



(L'auto del duo Bentivogli-Marani)

In coda al rally storico, come oramai da tradizione, si è corsa la Regolarità Sport del Lessinia Sport, gara che ha visto 104 equipaggi ai nastri di partenza. Anche in questo caso la gara è stata molto combattuta ed incerta fino all’ultimo controllo orario, con Andrea Giacoppo e Marco Bentivogli che più volte si sono alternati in testa alla gara. Al termine la classifica ha visto premiare il pilota di Forlì Marco Bentivogli navigato dal modenese Andrea Marani su Fiat Ritmo 130 Abarth TC, che hanno avuto la meglio per sole due penalità su Andrea Giacoppo con Lisa Oliviero su Lancia Fulvia HF, con il vicentino che probabilmente si è giocato il gradino più alto del podio a causa di un errore sul settimo passaggio. Distacco risicato anche per la terza piazza assoluta, appannaggio di Leonardo Fabbri e Tomas Sartore con il pilota di Ferrara che chiudeva la gara con la sua Volvo 144S a sole 4 penalità dal vincitore.

«È andato tutto benissimo - ha commentato Bob Brunelli a nome di tutto il comitato organizzatore - avevamo dei timori per il cambiamento di data, sia per un discorso di temperature che anche di impatto sul lavoro dei contadini dei luoghi attraversati, invece tutto è filato nel migliore dei modi. Anche l’allestimento del parco assistenza sulla Strada Provinciale 6 si è rivelato un successo».