A Modena, la Nbv vince solo il primo set e lascia tre punti alla Leo Shoes

Verona sconfitta nella quinta partita del girone di playoff per il quinto posto in campionato e quindi per l'accesso alla prossima edizione della Challenge Cup

Ieri, 10 aprile, la Nbv Verona è riuscita a vincere solo il primo set in casa della Leo Shoes Modena, nella quinta partita del girone di playoff in cui otto squadre si contendono il quinto posto in campionato e quindi l'accesso alla prossima edizione della Challenge Cup.

La Nbv ha vinto il primo set nonostante il buon inizio dei locali. Il match è stato rimesso in equilibrio dai veronesi sull'7-8 e si è giocato punto a punto fino ad un felice turno di battuta di capitan Kaziyski. Sul 14-16, infatti, il parziale era ancora incerto, ma sul 16-21 la Nbv ha potuto gestire un buon margine fino al 19-25 conclusivo.

Il secondo set è stato giocato a lungo in bilico e per Verona il rammarico più grande è stato quello di non aver approfittato di un break fortunato. Sul 16-19, i gialloblù avrebbero potuto condurre fino all'ultimo scambio, ma alcuni errori hanno permesso a Modena di ritrovare la parità sul 22-22. Il finale si è dunque giocato punto a punto e la Leo Shoes lo ha chiuso sul 25-23.

Anche il terzo set è stata un'occasione persa dalla Nbv, brava nel recuperare dall'8-6 all'8-8 e nel tentare un allungo sul 13-16. Modena non ha dato segni di cedimento, ristabilendo la parità sul 17-17. Nel testa a testa finale, Modena ha avuto il colpo di reni giusto per portarsi sul 24-22. Zingel ha annullato il primo set point, ma lo stesso non è riuscito a fare Asparuhov. Ed è finita ancora 25-23.

Nel quarto set, le due squadre si sono date ancora battaglia senza che nessuna riuscisse ad avere la meglio. Sul 15-15 era tutto ancora possibile, ma una cinica Leo Shoes ha capitalizzato il primo passo falso del parziale commesso dagli avversari. Sul 21-18, l'ultimo arrembaggio dei veronesi non ha ribaltato le sorti dell'incontro. Modena ha vinto 25-21 e si è messa in tasca tre punti in palio.

LEO SHOES MODENA - NBV VERONA 3-1

Leo Shoes Modena: Rinaldi 14, Estrada ne, Petric 8, Porro 3, Sanguinetti ne, Stankovic ne, Grebennikov (L), Christenson 0, Karlitzek ne, Vettori ne, Bossi 10, Buchegger 26, Mazzone 7, Gollini (L). All. Giani.

Nbv Verona: Kaziyski 17 (C), Magalini 6, Caneschi ne, Peslac ne, Aguenier 4, Asparuhov 6, Zingel 7, Jensen 14, Spirito 3, Zanotti 4, Donati (L), Bonami (L). All. Stoytchev.

Arbitri: Bassan, Pozzato.