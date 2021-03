Lecce - Chievo Verona probabili formazioni | Recuperato Viviani. Fermo Djordjevic

«Stiamo bene, ci siamo allenati bene e le scorie della partita col Vicenza sono passate». Alfredo Aglietti, allenatore del Chievo Verona, è soddisfatto del lavoro svolto dai suoi atleti in questa settimana. I gialloblù sono dunque pronti ad affrontare l'insidiosa trasferta di Lecce, in programma domani, 13 marzo, alle 14. L'arbitro dell'incontro sarà Gianluca Aureliano di Bologna e su VeronaSera sarà possibile seguire l'incontro con aggiornamenti in diretta.

Lecce e Chievo Verona si affrontano nella giornata numero 28 del campionato di Serie B. In classifica, un punto divide le due squadre. I salentini sono quinti a quota 43 e i veronesi sono sesti a 42. Entrambe sono dunque in zona playoff, ma anche solo un pareggio potrebbe farle scivolare indietro. La vittoria, invece, permetterebbe ad una delle due contendenti di continuare a rincorrere la promozione diretta, mettendo allo stesso tempo una diretta concorrente in difficoltà dal punto di vista della classifica.

E parlando di difficoltà, chi sembra averne di più ultimamente è il Chievo Verona che ha perso quattro delle ultime cinque partite, mentre il Lecce viene da sei risultati utili consecutivi.

I convocati da Aglietti sono 24. Il tecnico clivense recupera Viviani a centrocampo, ma perde Djordjevic in attacco per un problema al polpaccio. Invece, l'ex gialloblù Eugenio Corini, attuale allenatore del Lecce, ha convocato 23 giocatori per la partita di domani. Nella lista dei disponibili sono rientrati Dermaku e Listkowski, anche se entrambi probabilmente partiranno dalla panchina. Non saranno della partita, tra i giallorossi, Adjapong, Calderoni, Vigorito, Monterisi e Paganini.

Queste le probabili formazioni: