Chi arriva e chi ritorna, due novità per Rana Verona Volley: Jovovic e Zingel

Un bel ritorno e un nuovo arrivo per la Rana Verona Volley. Dopo aver annunciato l'accordo che porta in riva all'Adige lo schiacciatore fresco campione d'Italia Donovan D?avoronok, il club gialloblù ha ufficializzato due nuovi innesti per la prossima stagione: Nikola Jovovi? e Aidan Zingel.

Nikola Jovovi? è un palleggiatore, arriva dalla squadra russa della Dynamo-Lo, dove ha militato nelle ultime due stagioni, e ha già giocato in Superlega tra il 2014 e il 2017 con la Vero Volley Monza. Nelle tre annate passate in Italia, il palleggiatore ha collezionato 30 vittorie su 85 incontri, ricevendo in un’occasione anche il premio come mvp.

«Quando Rana Verona mi ha contattato non ho esitato un attimo ad accettare la proposta - ha commentato il regista classe 1992 - Ho giocato tre stagioni in Superlega e conosco il livello del campionato, che a ragione è considerato il più competitivo al mondo. Tornare in Italia rappresenta una grande occasione perché ho potuto maturare esperienze importanti negli ultimi anni che mi hanno permesso di crescere ancora. Ho capito subito l'ambizione del progetto di Verona Volley e non vedo l'ora di vivere le emozioni in uno dei palazzetti più coinvolgenti d'Italia».

Con la nazionale serba, Jovovic ha ottenuto la medaglia di bronzo agli Europei del 2013 e del 2017, sollevando poi il titolo nell’edizione del 2019. Vanta anche un argento nella World League 2015 e un oro nella stessa competizione ottenuto l’anno successivo. Inoltre, ha ricevuto anche premi individuali come quello di miglior palleggiatore nel Campionato Europeo Under-19 del 2009 e il Fair Play Award nel Campionato Europeo 2013.

A livello di club, invece, Jovovic ha sollevato due volte la Coppa di Germania, con la maglia del Friedrichshafen, e una Coppa di Serbia, quando indossava la casacca del Vojvodina.

Soddisfatto il direttore sportivo gialloblù Gian Andrea Marchesi: «Ci serviva un palleggiatore esperto in questo ruolo e la figura di Jovovic rappresenta perfettamente il profilo che cercavamo. Nikola vanta una carriera importante con esperienze a livello sia di club che di nazionale e ha il vantaggio di conoscere già il campionato italiano. Sono certo che il suo contributo sarà prezioso».

E se dici Australia, Verona risponde Zingel. Alto 207 centimetri, classe '90, il centrale Aidan Zingel vivrà la sua terza esperienza in gialloblù dopo quella compresa tra il tra il 2010 e il 2017 e quella della stagione 2020/21. E con Zingel, la Rana Verona sistema definitivamente il reparto dei centrali. «È bellissimo tornare a Verona - ha detto - Verona Volley è una nuova società rispetto alla mia esperienza precedente nella città scaligera, ma sono rimasto molto colpito dalla programmazione che mi è stata presentata. Torno con la voglia di dare il mio contributo e di mettermi a disposizione del coach e del progetto Rana Verona che è ambizioso e davvero può dare a questa città e al club grande soddisfazione. E poi i tifosi: sono felice di riabbracciarli tutti sperando di vivere il palazzetto sempre pieno».