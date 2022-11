Dopo il brutto divorzio con Selden, il rinforzo della Tezenis è Jamarr Sanders

La Tezenis Verona ha trovato il sostituto di Wayne Selden. La Scaligera Basket ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con la guardia-ala americana Jamarr Sanders.

A qualche settimana dal divorzio burrascoso e con probabili strascichi legali tra la Tezenis e Wayne Selden, la società gialloblù è corsa ai ripari trovando in Jamarr Sanders l'atleta giusto per completare il roster a disposizione di Alessandro Ramagli. Sanders ha già sostenuto le visite mediche e si è messo subito agli ordini dell'allenatore, in vista della partita di domenica prossima, 6 novembre, contro Trento.

Nato il 2 agosto del 1988 a Chicago, Sanders è alto 193 centimetri e conosce bene il campionato italiano avendo già vestito le maglie di Veroli, Trento, Casale Monferrato, Trieste e Tortona. Proprio da Tortona, nella scorsa estate, l'atleta era partito verso la Francia, disputando le prime gare di questa stagione con lo Strasburgo. Ora il rientro in Italia per aiutare la Tezenis a ripartire. I gialloblù, infatti, sono tornati nel massimo campionato italiano, ma nelle prime cinque gare sono riusciti a centrare solo una vittoria.