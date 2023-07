Il Team Benetti maschile dell'At Verona conquista i play off e sale in B1

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Festa grande anche in casa At Verona. Con la vittoria in casa contro il Ceriano il Team Benetti conquista la promozione ai play off. Sarà B1 2024. Così le due compagini veronesi Scaligero e At Verona avranno la loro B1 nel 2024. Gli artefeci: Santiago Nestor Messora 3.2 Cap. Nicolò Pozzani 2.2; Mircea Alexandru Jecan 2.3; Gabriel Sidney Roveri 2.4; Nik Razborsek 2.5; Tommaso Leoni 2.7; Edoardo Sambù 3.1 e Luca Morbioli 3.1.

TORNEI IN CORSO - Fino al 6 Luglio 45^ edizione Memorial Bobo Brunetto a Villafranca, torneo di 2^ categoria maschile e femminile. Dirige Francesco Zamboni Montepremi 3.000€. Fino al 16 Luglio a Villa San Bartolomea torneo maschile fino ai 2.3, entro le ore 12 del 27/6 per le iscrizioni dei giocatori fino ai 3.5. Fino al 16 al Garda torneo di 4^ maschile e femminile, sono 107 i giocaqtori in lizza diretti da Andrea Toscani con la supervisione di Mauro Ceriello. Fino al 9 Luglio a Castelnuovo del Garda 7° torneo giovanile dai 10 ai 14 anni diretto da Andrea Cardinali con la supervisione di Azor Leoncini e 90 giovani a confronto. A Bardolino dal 5 al 19/7 Open trofeo Autosilver con 6.000€ di montepremi. Dirige Renzo Emanuelli con la supervisione di Nicola Spaviero. Già oltre 100 i giocatori iscritti. Dal 7 al 18 Luglio a Cerea torneo di 3^ categoria maschile e femminile di singolari e doppi, con draw azzurro e rosa e doppio misto. Dirige Andrea Tieni con la supervisione di Simonetta Boscaro.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Dossobuono torneo giovanile young boys Panathlon per giocatori dai 10 ai 16 anni. Kermesse diretta da Arianna Tonoli e la supervisione di Davide Aurenghi, iscrizioni entro le ore 12 del 5/7. A Bussolengo dal 13 al 24 Luglio torneo di terza categoria maschile e femminile. Competizione diretta da Nicola Oliboni coordinato da Mauro Ceriello. A Bovolone dal 13 al 23 Luglio torneo giovanile memorial dr. Bordogna per giovani dai 10 ai 16 anni. Iscrizioni entro le ore 12 del 11/7. A San Floriano di San Pietro in Cariano dal 17 al 30 Luglio torneo di 3^ maschile e femminile trofeo Valteco, iscrizioni entro le ore 12 del 15/7. A San Giovanni Lupatoto dal 21/7 al 1/8 torneo di 2^ categoria maschile e femminile diretto da Alessandro Caloi. Iscrizioni entro le ore 12 del 19/7 fino ai giocatori con classifica 3.5.