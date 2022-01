Lessinia Rally, aperte le iscrizioni. Si partecipa solo con il Super Green Pass

Si sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Lessinia Rally Historic, rally storico con validità Trofeo Rally di Zona, e alla 12esima edizione del LessiniaSport, regolarità sport inserita nel calendario del Trofeo Tre Regioni. Le due manifestazioni si svolgeranno venerdì 11 e sabato 12 febbraio tra Cerro Veronese, Bosco Chiesanuova e la Lessinia, con la regia del Rally Club Valpantena.

Clicca qui per i documenti ed i vademecum per l'iscrizione

La novità più interessante riguarda il protocollo Covid-19 della manifestazione che rispetta quanto indicato sul documento nazionale redatto da Aci Sport. Data la situazione piuttosto critica dell'emergenza coronavirus in Italia, per partecipare ai due eventi sarà necessario essere in possesso del cosiddetto Super Green Pass. I concorrenti, i membri dei team, i meccanici, lo staff in servizio sulle prove speciali, i commissari di percorso, gli ufficiali di gara, la direzione di gara, il centro classifiche e la sala stampa, in sostanza tutto il personale al lavoro per la gara dovrà essere vaccinato contro Covid-19 oppure dovrà essere guarito dall'infezione da Sars-Cov-2.

L'evento inizierà venerdì 11 febbraio con le sole procedure di registrazione, regolamentate dal Protocollo Covid e ospitate nelle scuole di Cerro Veronese. La gara vera e propria si svolgerà il giorno successivo sullo stesso percorso dello scorso anno.

Partenza e arrivo a Bosco Chiesanuova e prove cronometrate "Valsquaranto", "Roverè" e "Bosco Chiesanuova" da ripetere per tre volte. La "Valsquaranto" avrà partenza da Squaranto, sviluppo fino al bivio di Roverè quindi in salita a San Francesco, passaggio ed arrivo a Valdiporro. La "Arzerè" scatterà poco sotto Bosco in C.da Dosso Gervasio, discesa attraverso C.da Cline, Girlandi, Italiani e arrivo ad Arzerè, prima del bivio di Prati. La "Bosco Chiesanuova" seguirà invece la classica Lughezzano-Bosco.

Due saranno i riordini alla Cantina Valpantena di Quinto, mentre il Parco Assistenza sarà ancora una volta allestito lungo la Strada Provinciale 6 dei Lessini, tra Stallavena e lo svincolo di Grezzana Nord-Zona Industriale.

Novità importante sarà l’ingresso di Banca Valsabbina come main partner dell’evento che metterà in palio, sia nel rally che nella regolarità, un importante trofeo per il primo equipaggio classificato.