Cominciano gli Internazionali di Tennis, assegnate sette wild card

Sono state assegnate le wild card per gli Internazionali di Tennis Verona 2024, torneo Atp Challenger Tour 100 che si svolgerà da domani, 21 luglio, al 28 luglio allo Sport Center Verona di Via Giordano Corsini, con montepremi di 123mila euro.

Sono sette in totale le wild card concesse, tre per il main draw e quattro per le qualificazioni.

Accesso diretto al tabellone principale per Marco Cecchinato e Jacopo Berrettini, i quali non dovranno passare dalle qualificazioni. Il palermitano è tornato ad affidarsi alla guida di coach Massimo Sartori, per cercare di ritrovare il proprio miglior tennis. Il fratello minore di Matteo è reduce da un buon 2024 e a maggio ha raggiunto, a Francavilla al Mare, anche la prima finale a livello Challenger. Il 25enne romano vanta due titoli Futures in sei finali disputate.

Al torneo scaligero prenderanno parte anche tre "padroni di casa", ragazzi che si allenano al circolo che ospiterà il torneo sotto la guida del tournament director Viktor Galovic. Al main draw accede Lorenzo Sciahbasi, 18enne nativo di San Benedetto del Tronto dall’ottima carriera Juniores. Lorenzo, che ha raggiunto la 38esima posizione a livello Itf, ha preso parte all’edizione 2023 di Wimbledon Juniors, e nell’ultimo anno ha ottenuto i primi buoni risultati nel circuito maggiore. Accederà alle qualificazioni invece il fratello minore Matteo Sciahbasi, 17 anni compiuti ad aprile, vincitore di due titoli a livello giovanile e finalista nel 2023, insieme a Federico Cinà e Andrea De Marchi, alle Junior Davis Cup Finals di Cordoba. Il terzo tennista del circolo veronese è Gian Matias Di Natale, 26enne italiano nato a Buenos Aires.

Le altre due wild card per il tabellone delle qualificazioni, che avrà inizio domani, sono state assegnate a Filippo Romano, 19enne attuale numero 316 del ranking Atp e Mariano Tammaro, classe 2004.

«I tre ragazzi del nostro circolo, ai quali abbiamo assegnato le wild card, fanno parte di un programma di crescita che vuole portare giovani tennisti ad alti livelli - ha dichiara Viktor Galovic - Un torneo prestigioso come gli Internazionali di Tennis Verona può essere il trampolino di lancio per le loro carriere».

È possibile acquistare i biglietti per le partite online, sul sito Vivaticket . Durante il torneo sarà inoltre aperta la biglietteria fisica del circolo sportivo.