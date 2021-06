Dopo 31 anni di attesa, il grande tennis del circuito ATP torna a Verona

Gli Internazionali si svolgeranno dal 16 al 24 agosto sui campi dell'Associazione Tennis Verona. Le qualificazioni permetteranno di inserire come wild-card alcuni fra i più promettenti giocatori veronesi ed italiani, inoltre tutte le partite saranno anche trasmesse in diretta streaming

Il grande tennis ATP torna a Verona dopo una pausa lunga 31 anni. Dal 16 al 21 agosto infatti si svolgeranno in città gli Internazionali di Tennis, gara inserita nel Challenger-80 Tour ATP che richiamerà giocatori professionisti dal numero 100 al 400 del ranking mondiale.

Le qualificazioni si terranno il 15 ed il 16 agosto e permetteranno di inserire come wild-card alcuni fra i più promettenti giocatori veronesi ed italiani, inoltre tutte le partite saranno anche trasmesse in diretta streaming.

L’ultimo torneo internazionale venne disputato a Verona nel 1990, col tennista veronese Corrado Aprili che arrivè in semifinale, mentre il vincitore fu l’olandese Richard Krajicek, che si aggiudicò anche il torneo di Wimbledon nel 1996, arrivando alla quarta posizione assoluta nel ranking mondiale nel 1999.

La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Verona ed è realizzata in collaborazione con l’Associazione Tennis Verona che ospiterà sui suoi campi la manifestazione. Alle qualificazioni del torneo di singolare maschile parteciperanno 16 giocatori, e 32 al main draw; al doppio maschile 16 coppie.

Venerdì mattina l’evento sportivo è stato presentato a Palazzo Barbieri dal sindaco Federico Sboarina e dall’assessore allo Sport Filippo Rando, insieme agli organizzatori Viktor Galovic e Carlo Piccoli, oltre al presidente dell’Atv Alfonso Sonato.

Gli Internazionali di Tennis sostengono la Fondazione Ippocampo per la cura dei ragazzi autistici.

«In queste settimane sta succedendo qualcosa di incredibile - ha detto il sindaco -, si è creata una grande squadra che, dopo le difficoltà vissute, sta spingendo insieme per la ripartenza. Il grande tennis internazionale è un'altra importantissima occasione per Verona, che ha lo sport nel suo Dna e che accoglie con entusiasmo questi Internazionali. E così, dagli spettacoli allo sport, dalle grandi realtà alle piccole associazioni, registriamo grandi ritorni che segnano passi fondamentali per ricominciare più forti di prima. Dalle finali di Champions League di Volley, al Giro d’Italia, al ritorno del Maestro Muti in Arena, la città ha bisogno di tutto questo. Anche per ridare slancio ed entusiasmo ai giovani».

«Verona, finalmente, è alla ribalta internazionale anche nel tennis, dopo più di trent’anni. Un’altra eccellenza sportiva che va ad aggiungersi a quelle che già abbiamo – ha detto Rando -. Ringraziamo gli organizzatori per l’impegno e per aver gettato il cuore oltre l’ostacolo, in un momento economico e sociale davvero complesso. Nonostante questo avete creduto in un progetto ambizioso e la città ve ne è grata».