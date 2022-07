Sulle terra rossa del Circolo scaligero prendono il via gli Internazionali di tennis

Nel giorno della finale del torneo di Wimbledon, che vede Djokovic affrontare Kyrgios, sulla terra rossa del Circolo Scaligero prendono il via gli Internazionali di tennis Challenger 80 ATP di Verona.

Da domenica 10 fino a domenica 17 luglio, lo storico circolo cittadino, nato nel 1949, vivrà giornate dal respiro "mondiale". Una ventina le nazioni rappresentate, con giocatori che partono dal numero 100 del ranking: un vero spettacolo per gli appassionati del tennis e tutto a due passi dalla Basilica di San Zeno.

Giovani promettenti come Rune, che l'anno scorso trionfò agli Internazionali di Verona e meno di un mese fa ha raggiunto i quarti al Roland Garros, ma anche player dal passato carico di gloria come il francese Simon che nel 2009 fu numero 6 del ranking, o l'italiano Cecchinato che è stato numero 16 del ranking ATP. E ancora l'australiano Tomic (17), l'austriaco Novak (100), lo slovacco Gombos (80). Spettacolo assicurato dunque, visto l'imponenza del nuovo centrale dello Scaligero con più di 1200 posti a sedere.

Dall'organizzazione informano che le prenotazioni sono arrivate da ogni area del Veneto e anche da parte di alcuni turisti che stanno soggiornando in città.

L'evento a carattere internazionale verrà seguito dal canale streaming ATP, mentre sabato sera, al calar del sole, si sono svolti i sorteggi dei tabelloni per le qualifiche e il main draw. Conclusa la composizione del programma, il direttore del torneo Viktor Galovic ha sottolineato le partite di maggior rilievo: «Domani per le qualifiche verso le 13:30 scenderanno sulla terra rossa il giovane italiano in ascesa Matteo Gigante contro Giovanni Oradini; a seguire il veronese Samuele Seghetti contro Sultanov. A partire da lunedì per il main draw invece si sfideranno Cachin a ridosso dei primi 100 del ranking contro Serdarusic che l’anno scorso è arrivato in finale contro il vincente Rune, l’italiano Zeppieri incontrerà Gombos, la testa di serie n. 4 Agamenone con Caruso. C’è grande attesa poi per martedì quando scopriremo chi si confronterà con Tomovic, che dall’allenamento di ieri è apparso in grande forma».