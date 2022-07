Una struttura da 1200 posti per gli Internazionali di tennis Challenger 80 ATP

Scatterano domenica 10 luglio gli Internazionali di tennis Challenger 80 ATP di Verona, sulla terra rossa del Circolo tennis Scaligero di viale Colombo.

La competizione porterà a Verona 21 dei primi 200 tennisti del ranking mondiale, come era stato annunciato alla presentazione, e per l'occasione sta prendendo forma una struttura da 1200 posti a sedere tutti numerati.

Gli organizzatori fanno sapere inoltre che sono stati creati degli sky box per chi intende vivere il torneo in grande comodità ed è stata confermata anche la presenza di Marco Checchinato, al quale è stata data una wild card.