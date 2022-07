Internazionali di Tennis di Verona: Ofner, idolo di casa, passa su Giannessi

Gli Internazionali di Tennis di Verona si sono scaldati con i match di qualificazione al tabellone centrale e ieri, 11 luglio, hanno proposto le prime tre gare del torneo. Un torneo che prosegue con i singoli maschili e che da oggi proporrà anche le partite di doppio.

La prima gara ufficiale del torneo è stata quella di Cedrik-Marcel Stebe che ha battuto Nikola Milojevic per 6-0 e 6-4. La giornata si è poi conclusa con il derby italiano serale tra Franco Agamenone e Salvatore Caruso. Agamenone ha avuto la meglio per 6-3 e 6-4.

Ma la sfida più interessante è stata quella delle 18 tra Andrea Giannessi e Sebastian Ofner, con l'austriaco diventato idolo di casa in quanto tra i protagonisti della cavalcata vittoriosa del Circolo Tennis Scaligero verso la promozione in Serie A2. Il primo set, dopo i giochi iniziali equilibrati, ha visto prevalere Ofner per 6-3. Bravo al servizio, Ofner ha anche usato bene il suo rovescio per mettere in difficoltà l'esperto mancino ligure Giannessi. Nella secondo set, Ofner ha preso il largo sul 4-1 ed ha chiuso l'incontro sul 6-3.



(Ofner)

Oggi, si parte alle 10.30 sul campo centrale con Gianluca Mager testa di serie numero 3 opposto a Riccardo Bonadio. Molto interessante l'incontro sul campo 2 tra l'argentino Rodriguez Taverna e la testa di serie numero 7 del torneo, li francese Alexandre Muller. Non prima delle 15.30 sul centrale esordirà Gilles Simon, ex numero 6 del ranking mondiale contro l'italiano Francesco Maestrelli. I fari principali saranno però puntati sull'incontro serale delle 21.15 tra l'argentino, fresco vincitore a Todi, Pedro Cachin testa di serie numero 1 e il croato Nino Serdarusic.

E nel pomeriggio scatterà anche il torneo di doppio sul campo 2. In campo pure il veronese Samuele Seghetti in coppia con l'argentino Gian Matias Di Natale. I due se la vedranno con la coppia dalla Repubblica Ceca formata da Marek Gengel e Adam Pavlasek.