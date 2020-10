Hellas rimontato in Coppa Italia, pareggia e passa ai rigori col Venezia

Ieri, 28 ottobre, l'Hellas Verona è passato ai calci di rigore dopo aver rischiato la beffa contro il Venezia nel terzo turno di Coppa Italia. In vantaggio di due reti, i gialloblù si sono fatti raggiungere negli ultimi minuti del secondo tempo regolamentare e sono stati anche superati ai supplementari, dove un gol di Vieira ha fissato il punteggio sul 3-3. Poi è stato decisivo l'esordiente portiere dei veronesi Pandur, che ha parato i primi rigori veneziani e ha permesso ai suoi di vincere per 6-4.

Il prossimo turno di Coppa Italia dell'Hellas sarà tra circa un mese, in casa del Cagliari, sempre a eliminazione diretta. Lunedì prossimo, però, torna il campionato ed al Bentegodi i gialloblù ospiteranno il Benevento.

Il primo tempo tra Hellas e Venezia si chiude 1-0. Poche le occasioni da entrambe le parti e l'unico che riesce a concretizzarne una è Ilic, che su assist di Barak libera il suo sinistro da più di 20 metri e batte Pomini. Nella riprese, Pandur nega due volte il pareggio ai veneziani, prima del raddoppio scaligero di Salcedo, che raccoglie l'invito delizioso di Lazovic. A sei minuti dal 90esimo il primo gol del Venezia con Johnsen, entrato dalla panchina da circa un quarto d'ora. Ed è sempre Johnsen a propiziare il pareggio. Suo il tiro respinto corto da Pandur su cui Capello di avventa per il positivo tap-in. Nel primo tempo supplementare, rimonta completata dal Venezia che da calcio d'angolo trova la testa di Modolo. Ma da un altro tiro dalla bandierina arriva anche il pareggio di Vieira, nel secondo tempo dell'extra time.

«Abbiamo regalato due gol evitabili - ha commentato ad Hellas Verona Channel l'allenatore dell'Hellas Ivan Juric - Le difficoltà sono arrivate anche a causa degli infortuni di Faraoni e Rüegg. Sono stato anche costretto a schierare Dawidowicz, fermo da tanto tempo e quindi non al massimo. Per tutti questi motivi voglio fare i complimenti ai ragazzi. Dopo il terzo gol subìto hanno avuto la forza mentale di reagire. E non era affatto facile. Vincere ai rigori lo interpreto come un buon segnale, anche perché lo spirito e il clima nello spogliatoio sono davvero positivi. Abbiamo passato il turno di Coppa Italia e abbiamo otto punti in campionato: possiamo essere contenti. Adesso dobbiamo concentrarci sulle due partite che ci sono prima della sosta di novembre e farle bene per poi ripartire con più giocatori disponibili e più opzioni in tutti i ruoli»

IL TABELLINO

HELLAS VERONA-VENEZIA 6-4 (dopo i calci di rigore)

Marcatori: 41' pt Ilić (1-0), 14' st Salcedo (2-0), 38' st Johnsen (2-1), 41' st Capello (2-2), 8' pts Modolo (2-3), 6' sts Vieira (3-3).

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Faraoni (25' pt Dawidowicz) (dal 34' st Tameze), Magnani (1' st Dimarco), Empereur; Ruegg (34' st Amione), Vieria, Ilić, Lazovic; Barak, Zaccagni (dal 18' st Colley); Salcedo.

A disposizione: Silvestri, Berardi, Dimarco, Udogie, Terracciano, Cancellieri, Bracelli, Pierobon, Colley All. Ivan Juric.

VENEZIA (4-3-1-2): Pomini; St Clair, Cremonesi (dal 20' st Modolo), Svoboda, Marino (dal 36' st Ferrarini); Rossi (dal 20' st Fiordilino), Bjarkason, Crnigoj (dal 36' st Serena); Capello; Forte (dal 20' st Johnsen), Di Mariano.

A disposizione: Lezzerini, Vacca, Aramu, Maleh, Ceccaroni All. Andrea Soncin.

Arbitro: Giacomo Camplone.