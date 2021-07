Udogie saluta l'Hellas Verona: chiusa la cessione all'Udinese

Dopo i rinnovi di inizio mercato, gli arrivi del nuovo tecnico Di Francesco e Hongla, l'Hellas Verona ha chiuso la prima operazione di mercato in uscita. Destiny Udogie infatti la prossima stagione vestirà la maglia dell'Udinese: il giocatore è stato ceduto in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Un'operazione che dovrebbe portare nelle casse scaligere quattro milioni più uno di bonus.

«Il difensore veronese - recita la nota del club -, classe 2002, è cresciuto dall'età di 10 anni nel settore giovanile dell'Hellas Verona, che lo ha valorizzato sino a permettergli di debuttare nella scorsa stagione in Serie A - dove ha totalizzato 6 presenze complessive più una, da titolare, in Coppa Italia - e di vestire le maglie azzurre delle selezioni giovanili Under 16, Under 17, Under 18, Under 19 e Under 20».

Le due società stanno inoltre discutendo di un altro giocatore: Marco Silvestri. Dopo aver ceduto Musso all'Atalanta, l'Udinese sta infatti cercando il suo sostituto e il numero 1 gialloblu è uno dei primi della lista. In caso di cessione dell'estremo difensore, secondo Sky Sport l'Hellas avrebbe messo nel mirino Montipò del Benevento.