Hellas Verona - Udinese, probabili formazioni | Confermato Lovato in difesa

Dopo il pareggio, tramutato poi in vittoria a tavolino, contro la Roma, l'Hellas Verona domani, 27 settembre, torna in campo per la seconda giornata del campionato di Serie A. Alle 15, i gialloblù scenderanno di nuovo in campo al Bentegodi contro l'Udinese che il primo turno del torneo non l'ha ancora giocato e quindi domani sarà un esordio per i friulani di Luca Gotti.

Alla vigilia del match, l'allenatore dei veronesi Ivan Juric ha dichiarato di aspettarsi una partita diversa da quella giocata contro la Roma. «Penso che saremo più noi ad attaccare e a provare a fare la partita, mentre il difficile sarà contenere i loro contropiede», ha dichiarato Juric, il quale ha anticipato che Lovato sarà in campo nella difesa a tre di domani, viste le assenze di Empereur e Dawidowicz. Per la fascia sinistra, ancora non è stato recuperato Lazovic e quindi giocherà Dimarco, sempre secondo quanto dichiarato dal mister gialloblù.

Nell'Udinese, invece, è stato pienamente recuperato Nuytinck, mentre sono ancora out Mandragora, Jajalo, Walace e Stryger Larsen.

Arbitrerà Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Diretta streaming sul VeronaSera. Queste le probabili formazioni: