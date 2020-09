Hellas Verona - Udinese 1-0 | Favilli stende i friulani al Bentegodi

HELLAS VERONA UDINESE 1-0

MARCATORI: Favilli (HV) al 57'

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Cetin, Gunter, Lovato; Faraoni, Tamèze (dal 90' Dawidowicz), Veloso, Dimarco; Baràk, Zaccagni (dal 77' Colley); Di Carmine (dal 40' Favilli).

A disposizione: Berardi, Pandur, Lazovic, Udogie, Ilic, Terracciano, Salcedo, Lucas, Ruegg. Allenatore: Ivan Juric

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio (dal 79' Nestorovski), Samir; Ter Avest, Coulibaly, Arslan (dal 62' Ouwejan), De Paul, Zeegelaar (dal 62' Forestieri); Lasagna, Okaka.

A disposizione: Gasparini, Nicolas, Proedl, Nuytinck, Battistella, Micin, Palumbo, Matos, Ekong. Allenatore: Luca Gotti

ARBITRO: Manuel Volpi (Sez. AIA Arezzo).

AMMONITI: Favilli

La cronaca

PRIMO TEMPO - Partite aggressive le due squadre. Al 7' arriva la prima grande occasione, con Baràk che ha servito Zaccagni che si era inserito, ma davanti a Musso il trequartista ha strozzato troppo il tiro e ha messo fuori. Dopo i primissimi minuti interlocutori, il Verona ha iniziato a prendere campo. Cetin al 12' incorna la punizione di Dimarco ma mette alto. Al 13' Coulibaly ha lanciato Lasagna in contropiede, ma il suo sinistro a giro è andato solo vicino alla porta. Al quarto d'ora Coulibaly ci ha provato di potenza da fuori, concludendo alto. Udinese riguadagna terreno. Diversi contatti e gioco piuttosto spezzettatto, mentre la partita rimane equilibrata. Calato il ritmo e squadre un po' bloccate intorno alla mezzora. Al 35' Tamèze prova la volèe dal limite, ma non trova la porta. Al 37' De Paul cambia passo e calcia da buona posizione, ma il tiro è centrale e Silvestri respinge. Al 40' Di Carmine è costretto a chiedere il cambio per un acciacco: al suo posto Favilli. Silvestri esce male al 46' su punizione di De Paul e Becao la tocca di testa, ma il portiere riesce a deviarla quanto basta per mandarla sulla traversa. Finisce un primo tempo non spettacolare.

SECONDO TEMPO - Tentativo di De Maio al 47' debole e bloccato. Più insidioso il sinistro da fuori di Lasagna arrivato poco dopo e terminato sul fondo. Volpi tira fuori il primo cartellino al 51' per ammonire Favilli. Partita meglio l'Udinese nella seconda frazione, con i padroni di casa che cercano ora di riguadagnare terreno. Al 55' Musso salva su Faraoni che ha calciato dall'interno dell'area, dopo una bella azione avvolgente. Al 57' un cross deviato di Baràk, probabilmente da Faraoni, trova in area Favilli che di prima la mette sul secondo palo. Al 63' Lasagna non riesce a coordinarsi al meglio sull'ottimo assist di Okaka. Dopo la rete la partita sembra salire di ritmo. Ouwejan ci prova da fuori al 67' ma Silvestri mette in corner: sugli sviluppi dalla bandierina si accende una mischia in area, che si risolve con una rimessa dal fondo. Gli ospiti spingono alla ricerca del pareggio, ma l'Hellas non rinuncia a ripartire. Verona sfonda a sinistra al 72', ma Favilli calcia da posizione impossibile invece di scaricare sul compagno. Udinese sempre alla ricerca del pareggio, ma il Verona non concede molto. Lasagna spara alto all'83, dopo una combinazione tra Coulibaly e Nesterovksi che ha costretto la difesa ad una chiusura difficoltosa. Colley spara a lato da fuori al 91'. Nesterovksi al volo al 94' dall'interno dell'area non trova la porta, mentre in precedenza Dawidovicz si è liberato bene in area, calciando poi male .