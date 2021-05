Kalinic - Immagine d'archivio

DIRETTA: Hellas Verona - Torino 0-0 | I gialloblu fanno da "arbitri" per la retrocessione

Già salva, la squadra di Juric ospita i granata che sono ancora in piena lotta per la salvezza. Kalinic torna in attacco dal primo minuto sostenuto da Zaccagni e Salcedo. Panchina per Dimarco e Lasagna