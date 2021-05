DIRETTA: Hellas Verona - Spezia 0-0 | I gialloblu sfidano l'ex Italiano

HELLAS VERONA - SPEZIA 0-0

PRIMO TEMPO - Dopo 20'' prova il sinistro Lasagna, ma si distende Provedel.

3'. Sugli sviluppi di un corner la palla torna in area, Faraoni fa da torre e Lasagna anticipa tutti di testa, battendo Provedel. L'arbitro annulla dopo un consulto con il VAR per fuorigioco.

Buona partenza del Verona, che cerca subito di aggredire l'avversario.

9'. Prima Zaccagni da sinistra, poi Salcedo da destra, mettono in mezzo all'area due assist rasoterra invitanti ma che i compagni non colgono.

Spezia prova a costruire, ma il pressing dei padroni di casa complica la manovra dei ragazzi di Italiano.

13'. Nzola insacca di mano il traversone di Verde e si guadagna un cartellino giallo.

15'. Zaccagni sbraccia per andare di testa e colpisce Vignali. Ammonito anche lui.

Dopo una partenza favorevole ai gialloblu, il match si è fatto più equilibrato.

17'. Di poco alto il tiro a giro di Verde dal limite, che cercava l'incrocio sul secondo palo.

22'. Terzo pallone regalato dall'Hellas in fase di non possesso, ma lo Spezia non ne approfitta.

25'. Giro palla del Verona alla ricerca di un varco, ma i liguri chiudono gli spazi e aggrediscono.

26'. Si mette in moto la catena di sinistra, con Dimarco che lancia Zaccagni, il quale premia la sovrapposizione di Lazovic, che crossa per Salcedo, ma la parata di Provedel sul suo colpo di testa è miracolosa.

29'. Verde ci prova dal limite, ma sulla traiettoria c'è Nzola.

Lo Spezia fa più fatica ora a trovare spazi.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Magnani, Dimarco; Faraoni, Sturaro, Baràk, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Lovato, Favilli, Ili?, Çetin, Rüegg, Günter, Kalini?, Bessa, Tamèze, Colley. ALLENATORE: Ivan Juri?.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

A DISPOSIZIONE: Zoet, Acampora, Galabinov, Terzi, Bastoni, Ferrer, Saponara, Pobega, Erlic, Agudelo, Sena, Piccoli. ALLENATORE: Vincenzo Italiano.

ARBITRO: Manuel Volpi di Arezzo.

AMMONITI: Nzola, Zaccagni