Hellas Verona - Sassuolo, le probabili formazioni | Di Francesco non recupera Faraoni

Sabato 21 agosto inizia ufficialmente il campionato di Serie A 2021-2022 dopo la pausa estiva e lo fa con la sfida dello stadio Bentegodi, delle 18.30 di sabato, tra due delle formazioni che più hanno stupito lo scorso campionato, ovvero l'Hellas Verona e il Sassuolo.

Rispetto alla passata stagione, i gialloblu hanno cambiato la loro guida, con Di Francesco chiamato al difficile compito di non far rimpiangere Ivan Juric, approdato al Torino. Il nuovo tecnico non dovrebbe stravolgere i concetti base della squadra dell'anno scorso, soprattutto per quanto riguarda l'aggressività, introducendo però le sue "formule" per la fase offensiva.

Nuovo allenatore anche per i neroverdi, dopo che De Zerbi ha deciso di trasferirsi in Ucraina per guidare lo Shakhtar Donetsk. In panchina è arrivato un debuttante assoluto per la massima serie, Alessio Dionisi, che l'anno scorso ha guidato l'Empoli al primo posto in Serie B, senza mai perdere una partita casalinga.

I PRECEDENTI - Tra Serie A, Serie B, Coppa Italia e Serie C, le due formazioni si sono affrontate 20 volte e in 10 delle quali ad imporsi sono stati gli ospiti. 7 invece i successi dei padroni di casa e 3 i pareggi.

QUI HELLAS VERONA - «Le belle parole del Presidente spese nei miei confronti? Mi hanno fatto piacere perché è giusto avere grande entusiasmo all’inizio di una stagione. Devo e voglio mantenerlo a lungo, perché è anche compito mio trasmetterlo alla squadra, unitamente alla voglia di mettersi in gioco da parte di tutti con grande disponibilità.

Cosa mi aspetto ancora dal 'mercato'? Ad oggi la mia priorità è il Sassuolo. Per il resto so che stiamo lavorando anche su quel fronte, ma mi fido ciecamente del lavoro di Tony D’Amico.

La formazione che giocherà contro il Sassuolo? Deciderò tutto domattina, magari anche stasera. Abbiamo provato a recuperare Faraoni, ma non sarà della partita.

Chi giocherà in porta? Sicuramente Pandur ha fatto più partite, a differenza di Montipò che non è ancora riuscito a scendere in campo. Ad ora sono più orientato a confermare Ivor.

Il Sassuolo? Una squadra che ha come punto di forza la programmazione del lavoro e questo deriva da una società capace e con una visione lungimirante. Hanno grande qualità e sono una squadra rodata, che ha cambiato poco negli ultimi anni. Noi dovremo far leva sull'entusiasmo e la voglia di cominciare bene questo campionato. Personalmente ho grandissima voglia di riscattarmi dopo due stagioni negative.

Cosa è rimasto in questo Verona di quello del recente passato? Ribadisco che nella mia idea di calcio una squadra deve avere una mentalità aggressiva e cercare di giocare in maniera propositiva. Nelle ultime due stagioni questa aggressività in campo è stata una caratteristica del Verona, quindi va assolutamente conservata.

Kalinic? Sta lavorando con grande continuità. Deve fare gol, perché il gol dà fiducia a ogni attaccante, ma deve anche continuare a mettersi a disposizione della squadra. Il ragazzo si sta allenando con grande impegno.

Cosa voglio aggiungere di mio a questa squadra? Ci sono tante cose positive all’interno del lavoro svolto in passato, io sto evidentemente cercando di inserirci qualcosa di mio, pur dando una certa continuità. Quello che sto chiedendo ai ragazzi è di essere più cinici negli ultimi 16 metri. Il concetto di accontentarsi non mi piace assolutamente. Dobbiamo continuare a costruire gioco, ma cercando di essere più incisivi sotto porta.

Come deve essere l'approccio alla partita di domani? Positivo e propositivo. Quello che oggi mi interessa realmente è vedere un Verona determinato e voglioso di fare bene.

Che effetto mi ha fatto rivedere il pubblico sugli spalti? L’altra sera mi sembrava di essere ritornato indietro negli anni. Sentire il pubblico, il tifo, l’incitamento.... Non ero più abituato. E sono tutte cose che fanno emozionare e fanno bene anche ai giocatori. Sono convinto che la curva e tutto il 'Bentegodi' ci daranno un sostegno importante domani».

Queste le parole di Di Franceso alla vigilia del match riportate dal sito della società. Faraoni dunque non recupera e potrebbe essere sostituito da Cancellieri, con Lazovic che dunque resterà a sinistra, con Frabotta che si dovrebbe accomodare in panchina. In ballottaggio Dawidowicz e Magnani per un posto in difesa, mentre non sembrano esserci particolari dubbi per centrocampo e attacco.

QUI SASSUOLO - «Siamo una squadra importante e stiamo crescendo. Non vedo l'ora di iniziare per vedere il nostro valore. Certo siamo all'inizio del campionato e margini di crescita ne abbiamo.

Il primo obiettivo è dare continuità agli anni precedenti. Vogliamo confermarci anche se giocatori importanti sono andati via e altri ne sono arrivati. Sappiamo che confermarsi è sempre difficile ma ci proveremo. Si parte da basi solide gettate nelle scorse stagioni e questo ci lascia ben sperare

Il Verona ha cambiato come noi il tecnico, ma ha lo stesso sistema di gioco della scorsa stagione. Per noi c'è anche un doppio ostacolo visto che al Bentegodi ci saranno i tifosi gialloblù che sappiamo sono molto calorosi. Però la presenza del popolo dell'Hellas è anche uno stimolo per dimostrare che siamo il Sassuolo, una squadra che ha fatto vedere belle cose negli ultimi anni. Il Verona ha una buona organizzazione di gioco ma noi abbiamo come loro le nostre armi per metterli in difficoltà. Ci manca Berardi che ha ricevuto una botta al piede e salta la sfida con il Verona».

Queste in sintesi le dichiarazioni di Dionisi, che dovrà dunque rinunciare al suo giocatore di maggior qualità, ovvero Domenico Berardi, che sarà sostituito da Traorè. Al centro dell'attacco dovrebbe esserci Caputo, sorretto anche da Djuricic e Boga, mentre Frattesi si candida per il posto in mezzo al campo vicino a Lopez.

ARBITRO - Manuel Volpi di Arezzo.

Le probabili formazioni

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Magnani, Gunter, Ceccherini; Cancellieri, Veloso, Tameze, Lazovic; Zaccagni, Barak; Kalinic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Lopez, Frattesi; Traorè, Djuricic, Boga; Caputo.