DIRETTA: Hellas Verona - Sassuolo 1-3 | La stagione dei gialloblu parte dal Bentegodi

Per l'esordio stagionale, Di Francesco opta per Hongla in mezzo al campo vicino a Veloso e Casale sulla destra per sostituire l'acciaccato Faraoni. Dionisi invece si affida a Raspadori per sopperire all'assenza di Berardi

HELLAS VERONA - SASSUOLO 1-3

MARCATORI: Raspadori (S) al 32', Djuricic (S) al 51', Zaccagni rig. (HV) al 71', Traore (S) al 77'

PRIMO TEMPO - 1'. Sassuolo recupera palla sulla trequarti, ma Boga spara alto.

2'. Risponde Barak dopo un recupero gialloblu: Consigli mette in corner.

7'. Lazovic al volo dal limite su corner: conclusione forte e spettacolare, ma palla alta.

Buoni ritmi e aggressività in questi primi minuti.

9' Ferrari ferma Kalinic dopo la verticalizzione di Barak, che lo aveva lanciato in porta.

12'. Imbucata in area di Djuricic per Caputo, che riesce a girarsi e a calciare, ma Pandur è attento e mette in corner.

15'. Pescato in area da Lazovic, Barak trova solo l'esterno della rete.

17'. Frattesi accelera e si porta in zona, Pandur respinge la sua forte conclusione e poi blocca il debole tap-in di Djuricic.

19'. Termina a lato il mancino di Veloso da fuori.

22'. Ammonito Lopez per un fallo su Zaccagni.

24'. Barak chiama al cross dal fondo Casale, che trova l'inserimento di Zaccagni in area: il suo tiro però è alto.

Il Verona appare più in palla degli ospiti, che faticano in fase di costruzione.

31'. L'Hellas recupera palla, Zaccagni serve Kalinic in area, che di testa coglie la traversa.

32'. Gol del Sassuolo: Djuricic pesca sulla trequarti di Raspadori, che sfrutta l'errato posizionamento della difesa e batte Pandur.

34'. Ammonito Veloso per fallo su Frattesi.

L'Hellas riprende a macinare il proprio gioco, mentre il Sassuolo agisce di ripartenza.

46'. Volpi infligge il secondo giiallo a Veloso per un pestone a Djuricic (entrato a sua volta con il piede a martello ma non punito): Hellas in dieci.

47'. Boga se ne va a sinistra, ma Pandur respinge la sua conclusione.

49'. Zaccagni da calcio da fermo trova in area Dawidowicz, che trattenuto per la maglia da Chiriches non trova la porta.

SECONDO TEMPO - L'Hellas riparte con Cancellieri al posto di Kalinic.

47'. Cancellieri premia la velocità in contropiede di Zaccagni, ma Consigli mette in corner la sua conclusione bassa.

Con un uomo in più, il Sassuolo ora prova a prendere campo.

51'. Gol del Sassuolo: Djuricic triangola con Caputo ed entra in area, poi di destro batte Pandur.

55'. Entrano Tameze e Di Carmine per Hongla e Ceccherini. Di Francesco prova a scuotere i suoi.

58'. Deviata sopra la traversa la punizione dal limite di Raspadori.

59'. Di Carmine "liscia" sottoporta il traversona di Lazovic: sfuma una ghiotta occasione.

62'. Pandur blocca la potente conclusione di Boga.

64'. Djuricic prova a piazzarla dopo aver provato a liberarsi della marcatura: alta.

Il Verona prova a reagire, sale e cerca il giusto varco per accorciare le distanze.

67'. Traore sostituisce Raspadori.

69'. Gol del Verona. Zaccagni prende alle spalle Toljan, che lo spinge da dietro in area e Volpi assegna il rigore. Sul dischetto va lo stesso Zaccagni, che spiazza Consigli.

74'. Dentro Ilic e Magnani per Barak e Casale. Ultimi cambi per i padroni di casa.

75'. Ammonito Di Carmine per fallo su Chiriches.

77'. Gol del Sassuolo. Azione insistita degi ospiti, Boga serve Traore al vertice dell'area che viene lasciato calciare, con la palla che bacia il secondo palo.

78'. Ammonito Djuricic.

84'. Entrano Defrel e Magnanelli per Djuricic e Frattesi.

L'Hellas prova ad insistere, nonostante l'inferiorità numerica e il doppio svantaggio.



HELLAS VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Günter, Ceccherini (dal 55' Di Carmine); Casale (dal 74' Magnani), Veloso, Hongla (dal 55' Tameze), Lazovic; Barak (dal 74' Ilic), Zaccagni; Kalinic (dal 46' st Cancellieri).

A DISPOSIZIONE: Berardi, Montipò, Cetin, Rüegg, Bessa, Frabotta, Ragusa. ALLENATORE: Eusebio Di Francesco.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Raspadori (dal 67' Traore), Djuricic, Boga; Caputo.

A DISPOSIZIONE: Satalino, Pegolo, Magnanelli, Ayhan, Haraslin, Peluso, Muldur, Oddei, Scamacca, Defrel. ALLENATORE: Alessio Dionisi.

ARBITRO: Manuel Volpi di Arezzo.

AMMONITI: Lopez, Veloso, Di Carmine, Djuricic

ESPULSI: Veloso (HV) al 46'