Roma sbaglia l'età di Diawara, possibile vittoria a tavolino per l'Hellas

Il campionato di Serie A dell'Hellas Verona è cominciato bene, con una prestazione convincente ed il punto guadagnato nello 0-0 contro la Roma. Quel punto potrebbe però magicamente triplicarsi ed il risultato finale potrebbe essere cambiato da 0-0 a 3-0. I gialloblu, infatti, potrebbero vedersi assegnare una vittoria a tavolino per un errore commesso dal club capitolino. Come riportato da Ansa, nelle liste presentate alla lega di Serie A, la Roma avrebbe inserito il centrocampista Amadou Diawara tra gli Under 22. Il giocatore però avrebbe già compiuto 23 anni. La svista potrebbe costare una sconfitta ai giallorossi, come capitò nel 2016 al Sassuolo, che per un errore simile perse a tavolino contro il Pescara.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.