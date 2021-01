Hellas Verona - Napoli, probabili formazioni | C'è Tameze a centrocampo

Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, 22 e 23 gennaio, oggi la Serie A chiude il girone di andata con le ultime partite. L'Hellas Verona sarà impegnata in una delle due gare delle 15, ospitando al Bentegodi il Napoli. L'arbitro della gara sarà Fabbri di Ravenna e su VeronaSera sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti in diretta.

Nella vigilia di ieri, l'allenatore gialloblù Ivan Juric ha lodato soprattutto l'attacco partenopeo, particolarmente prolifico. Un attacco a cui però mancheranno Mertens e Osimhen, anche se quest'ultimo si è definitivamente negativizzato dal coronavirus. Juric ha anticipato che nella formazione veronese di oggi ci sarà Tameze a centrocampo. In difesa sono da valutare le condizioni di Ceccherini, il cui posto potrebbe comunque essere ricoperto da Lovato. Per la fascia sinistra c'è il solito ballottaggio tra Dimarco e Lazovic, ma i due potrebbero anche giocare insieme, con Lazovic più accentrato. Infine, come punta centrale dovrebbe esserci Kalinic, viste le ancora non perfette condizioni di Favilli.

Infine, Juric ha commentato anche l'arrivo di Sturaro, il primo rinforzo dell'Hellas Verona in questa finestra di mercato invernale. «Arriva con qualche problemino fisico che lo terrà fuori per una decina di giorni, ma parliamo di un calciatore importante - ha detto il tecnico croato - Se riusciremo in questi sei mesi a fargli ritrovare una certa continuità, avremo certamente a disposizione un giocatore forte».

Il mercato del Napoli, finora, ha visto tra le operazioni importanti solamente l'uscita di Milik, andato a giocare a Marsiglia. Anche Llorente è dato per partente, ma è tra i convocati di oggi, insieme ad Osimhen e Mertens. Tutti e tre hanno però scarse possibilità di partire da titolari. Gli unici veramente indisponibili per Gattuso e quindi non convocati sono Malcuit e Fabian Ruiz. Nessuno squalificato nel Napoli e neanche del Verona, che però deve fare a meno degli infortunati Veloso, Benassi e Vieira.

Queste le probabili formazioni: