DIRETTA: Hellas Verona - Napoli 1-1 | Gli scaligeri sfidano gli azzurri al Bentegodi

HELLAS VERONA - NAPOLI 1-1

MARCATORI: Lozano (N) al 1', Dimarco (HV) al 34'

PRIMO TEMPO - Pronti, via e gli ospiti passano subito in vantaggio: Demme lancia per Lozano, buco di Dimarco e il messicano non sbaglia davanti a Silvestri dopo una decina di secondi. Al 4' Tameze chiude all'ultimo su Lozano, cercato in area da Zielinski. Verona un po' in bambola dopo lo svantaggio iniziale. All'11' i gialloblu reagiscono e Barak serve in area Kalinic, che al momento della battuta viene anticipato da Maksimovic. La formazione di Gattuso concede pochissimi spazi e scala bene in avanti: faticano a manovrare i gialloblu. Al 20' è Lozano a mettere fuori la conclusione a botta sicura di Demme. Al 22' buona azione dell'Hellas, ma la forte conclusione di Ilic viene deviata in angolo. Silvestri al 26' respinge il tiro sotto porta di Demme, liberato dal tocco di Petagna. Zaccagni al 27' ruba palla a Maksimovic e serve Kalinic in area, ma il passaggio non è preciso e l'attaccante non aggancia: sfuma una clamorosa occasione. Al 34' il Napoli si fa sorprendere scoperto in difesa, così Kalinic scarica su Faraoni che pesca in area Dimarco, che di destro, tutto solo, batte Meret. Subito dopo Meret blocca la conclusione da fuori di Barak- Meglio il Verona in questa fase e al 38' dalòa giocata di Zaccagni sulla sinistra nasce un cross che crea scompiglio in area: sulla palla vagante arriva Lazovic, ma il suo tiro ravvicinato trova il riflesso di Meret. Potente destro di Lozano dopo il lancio di Koulibaly al 42', ma la palla va solo vicina all'incrocio.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ili?, Lazovi?; Barák, Zaccagni; Kalini?.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Lovato, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Çetin, Ceccherini, Magnani, Bessa, Danzi, Colley. ALLENATORE: Ivan Juri?.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna.

A DISPOSIZIONE: Contini, Ospina, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Mertens, Llorente, Politano, Ghoulam, Rrahmani, Manolas, Lobotka. ALLENATORE: Gennaro Gattuso.

ARBITRO: Michael Fabbri di Ravenna.

AMMONITI: Demme