Hellas Verona - Milan, le probabili formazioni | Juric: «Dovremo fare una partita perfetta»

Sfida di grande fascino quella che ci si appresta a vivere domenica 7 marzo, ore 15, allo stadio Bentegodi di Verona, dove è in arrivo un Milan di certo non nella sua fase migliore. Il tecnico gialloblu Juric, durante la conferenza stampa di oggi ha comunque sottolineato il suo apprezzamento per il progetto portato avanti dal collega Pioli: «A me il progetto tecnico del Milan piace molto e Pioli è bravissimo. - ha detto Juric - Giocano molto bene, occupando spesso l'area di rigore avversaria e sfruttando le loro qualità nel dribbling». Cosa dovrà fare il Verona per vincere? «Contro di loro dovremo fare un passo ulteriore in avanti rispetto alle ultime gare: a Benevento abbiamo giocato molto bene, ma abbiamo anche commesso alcuni errori che se ripetuti ci possono costare caro. Dovremo fare la partita perfetta - ha sentenziato Juric - per essere competitivi e sperare che non la facciano anche loro».

QUI HELLAS VERONA - In casa gialloblu è probabile il ritorno in campo dal primo minnuto di Dimarco, insieme a Ceccherini e Gunter. Per la difesa Juric è stato chiaro: «Penso di confermare gli stessi uomini per permettere loro di affinare ulteriormente la sintonia e i meccanismi». Il tridente offensivo vedrà Lasagna davanti, affiancato sulla trequarti da Zaccagni e Barak, mentre in mezzo al campo è indisponibile Vieira e saranno tra i titolari Veloso e Tameze.

A chi gli chiede se un pensierino all'Europa lo stia facendo, Juric risponde così: «Credo ci sia una differenza importante tra le prime sette squadre del nostro campionato e le altre. Anche se stiamo facendo molto bene, non siamo al loro livello. Per noi la cosa più importante è anzitutto garantirci la salvezza, ma ciò non toglie che ai ragazzi chieda sempre il massimo: possiamo giocarci qualcosa di speciale, se ci riusciremo o meno è un altro discorso. Ma dobbiamo continuare ad andare al massimo».

QUI MILAN - Tra le fila dei rosseneri torneranno dal primo minuto Saelemaekers e Calabbria, ma sembrerebbe destinato a non esserci l'ex di giornata Rebic che ha avuto qualche problema nella rifinitura odierna. In difesa prosegue il ballottaggio tra Kjaer, Romagnoli e Tomori, uno di loro tre andrà in panchina, mentre per l'attacco, senza Ibra, il Milan dovrebbe affidarsi ancora a Leao, mentre Diaz potrebbe finire in panchina. Lunga la lista degli indisponibili: da Bennacer a Mandzukic, passando per Ibrahimovic e Calhanoglu.

Il tecnico rossenoro Pioli ha detto in conferenza stampa, commentando il prossimo avversario: «Sono una squadra da affrontare con grande attenzione, Juri? sta facendo un bellissimo lavoro: cambiando tanti giocatori ha mantenuto una squadra offensiva e tecnica. Ha fermato la Juventus, battuto Atalanta e Napoli. Con loro abbiamo pareggiato lo scorso anno e in questo campionato: è un avversario che ci crea difficoltà ma dovremo essere preparati, stare attenti e metterci molto movimento. Sono più aggressivi in difesa dell'Udinese, bravi nei duelli: bisognerà muoversi bene».

ARBITRO: Orsato.

Le probabili formazioni

Gallery