Hellas Verona - Lazio, probabili formazioni | Abbondanza in attacco per Juric

Hellas Verona e Lazio si stanno preparando serenamente alla 36esima giornata del campionato di Serie A, che domani, 26 luglio, le vedrà una contro l'altra allo stadio Bentegodi. Fischio d'inizio alle ore 19.30. Direzione di gara dell'arbitro Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Diretta streaming su VeronaSera.

Le due squadre si stanno preparando serenamente perché ormai hanno poco da chiedere alla classifica. I gialloblu hanno potuto sfiorare il sogno di una qualificazione in Europa League ed hanno raggiunto la salvezza con largo anticipo. I biancocelesti hanno scarsissime probabilità di vincere lo scudetto, ma ormai hanno messo in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League. Entrambe dunque giocano per concludere la stagione con il miglior piazzamento possibile e per farlo cercheranno di vincere anche domani.

Quasi obbligate le scelte di Juric che in difesa non potrà più contare sugli indisponibili Kumbulla e Dawidowicz. A centrocampo spazio ai quattro titolarissimi del mister croato, il quale ha margini di scelta in attacco dove nessuno può dirsi sicuro di una maglia da titolare.

Nella Lazio di Simone Inzaghi non ci sarà lo squalificato Lazzari e gli infortunati Lulic e Lucas Leiva. A queste defezioni si potrebbero aggiungere anche quelle di Radu, Acerbi e Marusic. In attacco, insieme al bomber Immobile ci dovrebbe essere Correa, ma Inzaghi potrebbe anche preferire Caicedo all'argentino.

Queste le probabili formazioni: