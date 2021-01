Hellas Verona, una freccia per l'arco di Juric: ufficiale l'arrivo di Kevin Lasagna

Dopo le visite mediche svolte nella mattinata di martedì 26 gennaio, il calciomercato gialloblu ha battuto il secondo grande colpo di questa sessione invernale.

"Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Udinese Calcio - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2022, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - le prestazioni sportive del 28enne attaccante Kevin Lasagna, che ha scelto il 92 come numero di maglia.

Nato il 10 agosto 1992 a Suzzara, nel Mantovano, Lasagna inizia la sua carriera tra i dilettanti. Nel 2010 esordisce in Seconda Categoria con il S. Egidio S. Pio X e , dopo aver giocato in Promozione con la Governolese per due anni, si misura con la Serie D in forza al Cerea. La stagione seguente si trasferisce all'Este, sempre in D, dove segna 21 gol in 33 presenze.

Lo score e le prestazioni della stagione disputata con l'Este convincono il Carpi, allora in Serie B, a scommettere su di lui. Lasagna segna 5 gol in 30 partite alla sua prima esperienza tra i professionisti, coronando il sogno di arrivare in Serie A dopo aver vinto, con i biancorossi, il campionato cadetto.

In 36 presenze nella massima serie realizza 5 gol nella sinora unica e memorabile annata dei carpigiani in A. Rimane a Carpi anche nella stagione seguente, disputando - in serie B - tutte le partite disputate dalla sua squadra (47, playoff compresi) e mettendo a segno 14 reti.

Nel 2017/18 Lasagna torna a giocare nel massimo campionato, questa volta con la maglia dell'Udinese. I 14 gol tra Serie A e Coppa Italia convincono il Commissario Tecnico Roberto Mancini a farlo debuttare in azzurro il 14 ottobre 2018 contro la Polonia. Con la Nazionale ha sinora collezionato 7 presenze.

34 gol, 9 assist e 125 gare disputate con l'Udinese (di cui 97 da titolare): il suo score in bianconero lo posiziona tra i calciatori di Serie A più impiegati in competizioni ufficiali negli ultimi tre anni e mezzo.

Hellas Verona FC rivolge un caloroso benvenuto a Kevin Lasagna, augurandogli le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, in maglia gialloblù".

Il giocatore dunque arriva sulle sponde dell'Adige in prestito biennale, come conferma il comunicato della società scaligera.

Nel frattempo il club ha comunicato di aver prolungato il contratto di Karim Laribi fino al 30 giugno 2022 e di averlo ceduto in prestito alla Reggiana fino a fine stagione.