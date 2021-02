DIRETTA: Hellas Verona - Juventus 0-0 | Al Bentegodi c'è la Vecchia Signora

PRIMO TEMPO - Subito un'occasione per Ramsey al 2', dopo un recupero sulla trequarti: tiro sull'esterno della rete. Punizione dalla trequarti e sinistro debole di De Ligt al4'. Partenza aggressiva dei Campioni d'Italia. Szczesny al 7', con l'aiuto del palo, salva sul colpo di testa in anticipo di Faraoni da corner. Buoni ritmi in questo inizio di gara. Dopo un avvio difficile, l'Hellas cresce e porta la propria pressione alta in fase di non possesso. Il Verona ruba palla al 13' ma Barak non impatta l'assist di Dimarco. Silvestri al 14' respinge il destro di Chiesa che era penetrato in area. Numero sulla linea di fondo di Kulusevski che scarica per Rabiot al 15', ma il suo mancino è sbilenco. Lontana dal bersaglio la conclusione di Ronaldo al 25'. Verona va spesso al recupero sulla trequarti avversaria, mettendo in difficoltà i bianconeri.

HELLAS VERONA - JUVENTUS 0-0

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Günter, Lovato; Faraoni, Sturaro, Ili?, Dimarco; Barák, Zaccagni; Lasagna.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Veloso, Lazovi?, Salcedo, Favilli, Udogie, Ceccherini, Vieira, Dawidowicz, Bessa, Tameze. ALLENATORE: Ivan Juri?

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo.

A DISPOSIZIONE: Pinsoglio, Buffon, McKennie, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Raafia, Peeters, Capellini, Marques, Ake. ALLENATORE: Andrea Pirlo

ARBITRO: Fabio Maresca di Napoli.

AMMONITI: Ramsey