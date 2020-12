DIRETTA: Hellas Verona - Inter 0-0 | Juric vuole la ciliegina su questo 2020

PRIMO TEMPO - Padroni di casa aggressivi, ma i nerazzurri non si scompongono. L'Inter prova a fare la partita, i gialloblu cercano di non lasciare spazi senza farsi schiacciare. Young al 10' prova il tiro da fuori ma non trova la porta. Mischia in area dell'Inter e tiro ribattuto di Dawidowicz al 12'. Quando può costruire, l'Hellas cerca di sfruttare le fasce, con gli ospiti che attendono. Dopo 20 minuti il match resta molto equilibrato anche se con poche emozioni. Scambio Zaccagni-Dimarco al 26', il laterale sinistro da posizione defilata arriva davanti a Handanovic che respinge. Cambio di fronte, ma l'assist di Lukaku viene intercettato. È il Verona a provarci con più convinzione in questa fase. Inter sempre pericolosa con il lavoro di Lukaku e le giocate di Lautaro. Dawidowicz è costretto ad uscire per infortunio al 31': dentro Lovato. Da un errore in disimpegno, Lukaku trova Lautaro in area al 36', ma Silvestri alza in corner il suo esterno. Inter sempre attendista, più possesso per gli scaligeri.

SECONDO TEMPO -

HELLAS VERONA - INTER 0-0

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz (dal 31' Lovato), Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Salcedo, Zaccagni; Colley.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Lazovic, Udogie, Ilic, Cetin, Rüegg, Günter, Yeboah, Danzi, Bertini. ALLENATORE: Ivan Jurić.

INTER (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Young; Perisic, Lautaro; Lukaku.

A DISPOSIZIONE: Padelli, Radu, Gagliardini, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Vidal, D'Ambrosio, Darmian. ALLENATORE: Antonio Conte.

ARBITRO: Piero Giacomelli di Trieste.

AMMONITI: Dawidowicz, Brozovic, Zaccagni