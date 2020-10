Hellas Verona - Genoa, probabili formazioni | Difesa gialloblù in emergenza

Lo stadio Bentegodi di Verona farà da cornice domani, 19 ottobre, alle 20.45, al posticipo del lunedì della quarta giornata del campionato di Serie A. L'Hellas Verona ospiterà il Genoa, l'arbitro sarà Antonio Rapuano di Rimini e la partita sarà raccontata in diretta streaming su VeronaSera.

Il match rischiava di essere pesantemente condizionato dal coronavirus, visti i tanti giocatori risultati positivi, soprattutto tra i liguri. L'allenatore gialloblù Ivan Juric dovrà fare a meno di Gunter e Barak a causa del virus, mentre il tecnico dei liguri Rolando Maran ritrova i negativizzati Perin, Zajc, Pjaca, Radovanovic, Biraschi, Pellegrini, Melegoni, Schone, Behrami e Marchetti.

Il coronavirus, però, non è l'unica incognita negativa per gli allenatori. Juric, infatti, dovrà rinunciare a diversi suoi atleti, bloccati da guai fisici. «In difesa potrebbero esserci Lovato ed Empereur, che hanno recuperato anche se non sono ancora al 100% - ha dichiarato l'allenatore dell'Hellas Verona - Probabilmente giocheranno loro con Ceccherini, ma c'è anche l'opzione di arretrare uno tra Faraoni e Dimarco. A centrocampo non ci sarà ancora Veloso. Pensiamo sia a Ilic che a Vieira per sostituirlo. Mancheranno poi Barak e anche Benassi. Da trequartista potrebbe giocare Salcedo, ma anche qualcun altro. Davanti Di Carmine ha recuperato, anche se non è ancora al top. Probabilmente giocherà Favilli».

Anche nel Genoa, gli indisponibili sono diversi ma pare che il nuovo acquisto Shomurodov si sia allenato meglio di tutti e che possa trovare una maglia da titolare insieme a Pandev. Non dovrebbero farcela, invece: Cassata, Brlek, Sturaro, Lerager, Criscito, Zappacosta, Destro e Males.

Queste le probabili formazioni di domani: