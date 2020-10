Verso Hellas-Genoa: nessun nuovo positivo al Covid-19. I casi in tutto sono 16

«Hellas Verona FC rende noto che i risultati dei test effettuati nella giornata di ieri (lunedì, ndr) non hanno evidenziato nuove positività al Covid-19 nel cosiddetto gruppo squadra.

La ripresa degli allenamenti collettivi è fissata per la tarda mattinata di oggi, martedì 13 ottobre».

Questa la nota ufficiale della società scaligera, che dopo le positività di Gunter e Barak al coronavirus, può dunque tirare un sospiro di sollievo in vista della partita con il Genoa di lunedì sera. Per la partita del Bentegodi però Juric dovrà fare i conti anche con gli infortuni: Magnani, Empereur, Danzi, Dawidowicz, Benassi, Di Carmine e Veloso, rischiano infatti di non essere comunque della partita.

In casa del Grifone la situazione in ogni caso non è migliore, anzi. Come riportano i colleghi di GenovaToday, Federico Marchetti, Mattia Perin e Ivan Radovanovic, sono risultati negativi al covid-19 per due tamponi consecutivi. «Secondo protocollo - ha spiegato il Genoa in una nota - i giocatori dopo la visita di idoneità potranno riprendere l’attività agonistica».

Ma la situazione per i rossoblù rimane comunque complicata, visto che altri 14 giocatori che risultano essere ancora positivi: Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Lasse Schone, Miha Zajc e Davide Zappacosta. Una condizione che nei giorni scorsi aveva spinto il DS Faggiano ad annunciare che sarebbe stato costretto a scendere in campo con molti elementi della Primavera.