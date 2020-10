DIRETTA: Hellas Verona - Genoa 0-0 | I gialloblu sfidano il Grifone

HELLAS VERONA - GENOA 0-0

Le formazioni

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Colley; Favilli.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Dimarco, Salcedo, Di Carmine, Udogie, Terracciano, Ruegg, Zaccagni, Kalinic, Amione, Ilie. ALLENATORE: Ivan Juric

GENOA (3-5-2): Perin; Bani, Zapata, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Badelj, Rovella, Czyborra; Pandev, Schomurodov.

A DISPOSIZIONE: Paleari, Zima, Goldaniga, Scamacca, Behrami, Biraschi, Micovschi, Caso, Asoro, Parigini, Eyango, Dumbravanu. ALLENATORE: Rolando Maran.

ARBITRO: Antonio Rapuano (Sez. AIA Rimini).

AMMONITI: Badelj, Pandev

La cronaca

PRIMO TEMPO - È il Verona a giocare il primo pallone. Ritmo alto fin dai primi minuti. I padroni di casa provano a fare la partita, ma la formazione di Maran non intende limitarsi a difendere. Al 12' il colpo di testa di Ceccherini termina abbondantemente fuori, mentre un minuto dopo Ilic da fuori costringe Perin ad allungarsi per bloccare il suo sinistro. Da qualche minuto il Verona ha preso in mano stabilmente il pallino del gioco. Genoa prova a reagire, ma al 20' Colley scappa in contropiede: debole il suo mancino. Al 23' Perin quasi combina un pasticcio e va al contrasto di piede con Favilli, ma il portiere se la cava. Al 24' splendida azione dell'Hellas, conclusa però con un debole colpo di testa. Subito dopo Silvestri respinge il destro di Schomurodov. Contropiede Genoa al 28': Rovella calcia male l'assist di Schomurodov. Ben servito da Ghiglione, Pandev al 33' impegna Silvestri con il destro, che si rifugia in corner. Sul cambio di fronte, Colley scappa da solo in contropiede e il suo destro costringe Perin allungarsi per mettere in angolo. Match aperto in questo finale di frazione. Favilli schiaccia di testa un corner al 41' e Perin alza sulla traversa.