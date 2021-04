DIRETTA: Hellas Verona - Fiorentina 1-2 | I gialloblu cercano riscossa al Bentegodi

HELLAS VERONA-FIORENTINA 1-2

MARCATORI: Vlahovic (F) su rig. al 46' pt, Caceres (F) al 65', Salcedo (HV) al 72'

PRIMO TEMPO - Gli ospiti danno il calcio d'inizio.

3'. Bella azione del Verona che mette Bessa davanti a Dragowski, ma Biraghi salva sulla linea.

5'. L'Hellas cerca di prendere campo e spazio sulle corsie laterali.

9'. La Fiorentina si difende con aggressività e prova riproporsi: Tameze spazza l'area, dopo una fuga di Vlahovic sulla sinistra.

12'. Colpo di testa in torsione di Vlahovic, ma la palla è alta.

Equilibrato il primo quarto d'ora: partiti meglio i padroni di casa, poi i toscani si sono fatti sotto.

18'. L'Hellas attacca a sinistra e innesca Lasagna, che da posizione defilata costringe il portiere al corner.

18'. Venuti salva sulla linea il colpo di testa di Lasagna.

19'. Bonaventura stende Ilic sulla trequarti: ammonito.

25'. Il Verona attacca ancora a sinistra e prepara un buon tiro per Lazovic, ma Dragowski ci mette i guantoni.

Buon momento per gli scaligeri, mentre la Fiorentina non riesce a farsi pericolosa.

Quando scocca la mezzora, Iachini sembra aver trovato le giuste contromosse per rallentare la catena di sinistra scaligera.

34'. Ripartenza viola: Ribery dalla sinistra si accentra e prova il destro, ma Silvestri mette in angolo.

41'. Dimarco anticipa Bonaventura sotto porta e mette fuori il cross di Amrabat.

45'. Nel finale di frazione Venuti scappa a sinistra e la mette per l'accorrente Bonaventura, che finisce a terra dopo un contatto con Barak: rigore. Sul dischetto va Vlahovic che batte Silvestri.

Buon Verona soprattutto nella prima fase, poi la Fiorentina ha trovato le contrimisure e creato un paio di occasioni, prima del rigore di Vlahovic.

SECONDO TEMPO - Parte con convinzione il Verona.

48'. Potente sinistro di Lasagna, respinge Pezzella.

50'. Faraoni arriva davanti a Dragowski e segna, ma è partito in fuorigioco.

55'. Tacco di Barak sotto porta sugli sviluppi di un corner: palla fuori.

57'. Silvestri smanaccia in corner una punizione dalla trequarti di Biraghi deviata.

60'. Primo cambio per il Verona. Dentro Salcedo per Ilic.

65'. La difesa del Verona respinge corto una punizione di Pulgar dal lato e Caceres ribadisce in rete.

68'. Trattenuta di Gunter su Vlahovic: giallo.

Fatica a regire il Verona, che dopo un buon avvio ha subito ancora il ritorno degli avversari.

69'. Triplo cambio per Juric.

71'. Anticipato Salcedo, cercato in area da Dimarco.

72'. Zaccagni pesca in area Faraoni, che fa da torre per Salcedo che sotto porta non sbaglia.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Günter (dal 69' Magnani), Dimarco; Faraoni, Tamèze (dal 69' Sturaro), Ili? (dal 60' Salcedo), Lazovi?; Baràk, Bessa (dal 69' Zaccagni); Lasagna.

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Favilli, Udogie, Çetin, Rüegg, Kalini?, Colley. ALLENATORE: Ivan Juri?.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Caceres, Pezzella, M. Quarta; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

A DISPOSIZIONE: Terracciano, Rosati, Castrovilli, Kouamè, Olivera, Malquit, Barreca, Montiel, Callejon, Eysseric, Igor. ALLENATORE: Giuseppe Iachini.

ARBITRO: Alessandro Prontera di Bologna.

AMMONITI: Bonaventura, Gunter