Hellas Verona, Empereur torna in Brasile e si riaccende la pista Borini

È arrivata lunedì la notizia di una cessione a sorpresa in casa Hellas Verona. Il club infatti ha comunicato «di aver ceduto a Sociedade Esportiva Palmeiras – a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni - le prestazioni sportive del calciatore Alan Empereur, 26enne difensore brasiliano che nella corrente stagione, 2020/21, ha collezionato 4 presenze in Serie A TIM e 1 in Coppa Italia».

Il difensore dunque lascia le sponde dell'Adige per tornare in patria, mentre potrebbe tornare a vestire la casacca gialloblu Fabio Borini. L'attaccante infatti è rimasto svincolato dopo il tira e molla di quest'estate con la società di Setti. Secondo Tuttomercatoweb sull'ex Liverpool c'è l'interesse dello Swansea e dell'Hellas: in entrambi i casi per Borini si tratterebbe di un ritorno.