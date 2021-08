L'Hellas saluta Di Carmine e prova a mettere a segno gli ultimi colpi di mercato

Ultimi giorni di calcio mercato, ultime occasioni per le società di "aggiustare" le rose per il campionato appena iniziato. E tra questi c'è anche l'Hellas Verona, che in attesa di mettere a segno gli ultimi in entrata, sfoltisce il reparto offensivo.

«Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a U.S. Cremonese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Di Carmine.

In maglia gialloblù il 32enne attaccante fiorentino ha totalizzato 65 presenze e 20 reti, di cui 8 in Serie A e 12 in Serie B».

Questo il comunicato ufficiale con il quale la società ha annunciato la cessione, mentre restano in uscita Ragusa e Amione.

Nel frattempo con l'Atalanta si continua a lavorare per due innesti. Il primo riguarda la difesa e risponde al nome di Bosko Sutalo, la cui trattativa dovrebbe essere vicina alla conclusione con a formila del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il secondo invece è il giovane attaccante Sam Lammers, per il quale però ci sarebbe qualche difficoltà in più, anche a causa dell'infortunio occorso a Zapata.

Inoltre sarebbe stato fatto un sondaggio con la Juve per il giovane Dragusin, che la società bianconera vorrebbe cedere temporaneamente per fargli fare esperienza.