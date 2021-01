Hellas Verona - Crotone 2-0 | La settima sinfonia porta le firme di Kalinic e Dimarco

Settima vittoria in campionato per l'Hellas Verona, che nella settima giornata ha battuto allo stadio Bentegodi il Crotone con il risultato di 2-1.

HELLAS VERONA - CROTONE 2-1

MARCATORI: Kalinic (HV) al 16', Dimarco (HV) al 25', Messias (C) al 55'

PRIMO TEMPO - Molta intensità nei primissimi minuti. Al 3' viene bloccata la penetrazione di Zaccagni a sinistra. Alto il tiro di Vulic al 6'. Zaccagni viene atterrato da Djidji in area e Massimi assegna un corner che non sembra esserci. Facile parata di Cordaz sulla punizione di Dimarco al 10'. Al 16' Barak serve Kalinic che appena dentro l'area stoppa e tira con il destro, battendo Cordaz. Il Verona prova ad alzare i giri del motore, il Crotone rischia qualcosa dietro ma non cambia atteggiamento. Al 25' l'Hellas attacca sulla sinistra, Zaccagni e Dimarco scambiano, con il terzino che penetra in area e trova l'angolino basso con il mancino. Altra combinazione Zaccagni-Dimarco al 29, ma l'assist del terzino viene respinto. Sinistro a giro di Barak al 34', che va poco lontano dal bersaglio. L'Hellas sembra in totale controllo. Al 37' Cordaz respinge l'incornata sotto misura di Barak, servito da Dimarco, poi a Kalinic non riesce il tap in. Messias ci prova da lontano al 45', ma Silvestri si allunga e blocca senza problemi.

SECONDO TEMPO - Cambi per entrambi le formazioni nell'intervallo, ma i padroni di casa sembrano essere ripartiti da dove erano stati interrotti. Al 55' dalla fuga di Reca sulla sinistra arriva in cross toccato da Riviere, che Pereira appoggia per Messias, che ribadisce in rete in acrobazia. Nonostante le difficoltà il Crotone non rinuncia a spingere e alla prima occasione accorcia le distanze, ma i padroni di casa subito dopo cercano di alzare il ritmo. Crotone più incisivo rispetto alla prima frazione, ma sono ancora molti gli errori in impostazione della squadra di Stroppa. Barak al 63' spara fuori la palla del 3-1, servito in area da Dimarco. Gli ospiti alzano il baricentro. Gli scaligeri si difendono dagli assalti degli avversari, non riuscendo a portare lo stesso pressing alto della prima frazione. Messias al 73' cerca di penetrare sulla destra, ma il suo tiro è potente ma non preciso. Gli scaligeri provano a reagire e a non farsi schiacciare. Ritmi più bassi e più errori: la stanchezza si fa sentire, soprattutto nell'ultimo quarto d'ora. Colley si mette in proprio sulla sinistra all'87', si libera della marcatura e calcia, ma Cordaz si salva con i piedi. Al 92' il missile di Colley s'infrange sulla traversa.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Magnani (dal 63' Günter), Ceccherini (dal 46' Dawidowicz); Faraoni, Tameze, Ilić, Dimarco; Barák, Zaccagni (dal 75' Colley); Kalinić (dal 63' Di Carmine).

A DISPOSIZIONE: Berardi, Pandur, Salcedo, Udogie, Çetin, Rüegg, Bessa, Danzi. ALLENATORE: Ivan Jurić.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemić, Luperto; Molina (dal 46' Pereira), Eduardo Henrique (dal 46' Simy), Zanellato, Vulic, Reca; Messias, Riviere (dal 77' Dragus).

A DISPOSIZIONE: Crespi, Cuomo, Magallan, Crociata, Rojas, Mazzotta, Siligardi, Rispoli, Petriccione ALLENATORE: Giovanni Stroppa

ARBITRO: Luca Massimi di Termoli.

AMMONITI: Ceccherini, Lovato, Djidji, Magnani, Reca, Pereira