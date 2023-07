"Take Me Home": l'Hellas Verona lancia la campagna abbonamenti

«"Take Me Home", cantava John Denver nel ritornello sua "Country Roads", diventata nelle ultime stagioni uno dei cori più belli e identitari della tifoseria gialloblù.

Take me home, portami a casa. E la casa di ogni tifoso dell'Hellas è indiscutibilmente il "Bentegodi", il teatro di mille e mille battaglie sportive, il luogo dove è più bello essere veronesi e avere il cuore gialloblù. Il luogo dove non vediamo l'ora di tornare, per la quinta stagione consecutiva, in Serie A TIM.



Da questa idea nasce oggi, martedì 4 luglio, la Campagna Abbonamenti per le partite interne del campionato italiano di calcio 2023/24 dell'Hellas Verona FC, che vede i prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione».Con questo comunicato la società gialloblu ha annunciato l'inizio della campagna abbonamento per la prossima stagione. Sul sito ufficiale tutte le informazioni per abbonarsi.