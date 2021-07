Sassuolo, Inter e poi a Bologna, l'Hellas Verona ripartirà così: il calendario completo della Serie A

È stato svelato mercoledì l'ordine delle partite della stagione 2021-2022, che per la prima volta vedrà un girone di ritorno asimmetrico rispetto all'andata

Prenderà il via il 22 agosto il campionato Serie A Tim 2021-2022, che dopo 38 giornate si concluderà il 22 maggio. Il calendario è stato presentato mercoledì in diretta streaming su Dazn e per la prima volta vedrà il girone di ritorno asimmetrico rispetto a quello di andata.

Per il secondo anno di fila, l'Hellas Verona giocherà le prime due partite di campionato allo stadio Bentegodi, contro il Sassuolo al debutto e contro l'Inter la settimana dopo. La prima in trasferta è invece in programma alla terza giornata, al Dall'Ara, contro il Bologna. A seguire altro match casalingo, nell'occasione contro la Roma.

Il calendario completo dell'Hellas Verona

Giornata 1 | Hellas Verona-Sassuolo

Giornata 2 | Hellas Verona-Inter

Giornata 3 | Bologna-Hellas Verona

Giornata 4 | Hellas Verona-Roma

Giornata 5 | Salernitana-Hellas Verona

Giornata 6 | Genoa-Hellas Verona

Giornata 7 | Hellas Verona-Spezia

Giornata 8 | Milan-Hellas Verona

Giornata 9 | Hellas Verona-Lazio

Giornata 10 | Udinese-Hellas Verona

Giornata 11 | Hellas Verona-Juventus

Giornata 12 | Napoli-Hellas Verona

Giornata 13 | Hellas Verona-Empoli

Giornata 14 | Sampdoria-Hellas Verona

Giornata 15 | Hellas Verona-Cagliari

Giornata 16 | Venezia-Hellas Verona

Giornata 17 | Hellas Verona-Atalanta

Giornata 18 | Torino-Hellas Verona

Giornata 19 | Hellas Verona-Fiorentina

Giornata 20 | Spezia-Hellas Verona

Giornata 21 | Hellas Verona-Salernitana

Giornata 22 | Sassuolo-Hellas Verona

Giornata 23 | Hellas Verona-Bologna

Giornata 24 | Juventus-Hellas Verona

Giornata 25 | Hellas Verona-Udinese

Giornata 26 | Roma-Hellas Verona

Giornata 27 | Hellas Verona-Venezia

Giornata 28 | Fiorentina-Hellas Verona

Giornata 29 | Hellas Verona-Napoli

Giornata 30 | Empoli-Hellas Verona

Giornata 31 | Hellas Verona-Genoa

Giornata 32 | Inter-Hellas Verona

Giornata 33 | Atalanta-Hellas Verona

Giornata 34 | Hellas Verona-Sampdoria

Giornata 35 | Cagliari-Hellas Verona

Giornata 36 | Hellas Verona-Milan

Giornata 37 | Hellas Verona-Torino

Giornata 38 | Lazio-Hellas Verona

Scarica il pdf del calendario completo di Serie A