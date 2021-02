Le cessioni di Vitale e Di Gaudio hanno chiuso il mercato dell'Hellas Verona: tutte le operazioni

Si è conclusa nella serata di lunedì la sessione invernale del calciomercato, con l'Hellas Verona che nel finale è riuscito a mettere a segno due cessioni.

Il club infatti ha comunicato «di aver ceduto a titolo definitivo a Frosinone Calcio il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luigi Vitale, 33enne terzino sinistro di Castellammare di Stabia» e di aver venduto, anche in questo caso a titolo definitivo, al Chievo Verona il cartellino di «Antonio Di Gaudio, 31enne attaccante palermitano».

In questa finestra di mercato l'Hellas ha messo a segno due importanti colpi in entrata come Stefano Sturaro e Kevin Lasagna, oltre a veder tornare tra le sue file anche Daniel Bessa, in uscita invece Di Carmine, Laribi e Danzi sono andati a cercare spazio in altre zone d'Italia.

Il ds D'Amico dunque ha cercato di rinforzare quei reparti messi a dura prova da infortuni e Covid-19, trovando in Lasagna e Sturaro due giocatori che potenzialmente potrebbero dare un ottimo contributo alla causa di Juric. Buon lavoro anche in fase di uscita del direttore sportivo, che ha piazzato gli esuberi e dato la possibilità a chi giocava meno di mettersi in mostra altrove. Resta da chiarire la vicenda relativa a Zaccagni, che secondo alcuni sarebbe già promesso sposo del Napoli.

Questa la lista completa dei movimenti fatti in questa sessione.

Acquisizioni

Andrea Astrologo (centrocampista): temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, da AS Roma;

Daniel Bessa (centrocampista): fine prestito da Goiás Esporte Clube;

El Wafi Ayman (difensore): definitivo da AS Livorno Calcio;

Marius Elvius Kolind-Jørgensen (attaccante): temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, da HB Köge;

Kevin Lasagna (attaccante): temporaneo sino al 30 giugno 2022, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, da Udinese Calcio;

Simone Signorini (attaccante): definitivo da ASD Real Grezzanalugo;

Stefano Sturaro (centrocampista): temporaneo, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, da Genoa CFC.

Cessioni