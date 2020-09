Hellas Verona, Bocchetti va a Pescara. Ceccherini e Vlahovic sempre nel mirino

In testa alla classifica di Serie A a punteggio pieno (in attesa del ricorso della Roma per la sconfitta inflitta a tavolino), l'Hellas Verona continua a muoversi sul mercato, consapevole della necessità di rinforzare la rosa di Juric e di piazzare i giocatori in esubero.

E proprio in queste ore la società ha comunicato la cessione in prestito di Salvatore Bocchetti al Pescara, che nella scorsa stagione aveva collezionato 5 presenze in campionato. Sempre sul fronte delle uscite, il Lecce starebbe lavorando per convincere Stepinski a tornare in Serie B per guidare l'attacco pugliese.

Per quanto riguarda i movimenti in entrata invece, secondo Sky Sport, sono sempre intensi i contatti con la Fiorentina. Nel mirino dei gialloblu c'è infatti il difensore classe 1992 Federico Ceccherini, ma per lasciarlo andare i viola devono prima trovare un sostituto, e l'attaccante Dusan Vlahovic, per il quale si discute del prestito.