Sport Expo 2022, al Bentegodi tre giorni di divertimento per i bambini: Hellas presente con Store, attività all'Antistadio e tour spogliatoi

È stata un'edizione all'insegna del divertimento dei bambini quella del 2022 dello Sport Expo, la manifestazione annuale veronese dedicata allo sport.

L'evento, organizzato in zona stadio da martedì 31 maggio a giovedì 2 giugno, ha avuto una prima giornata dedicata esclusivamente alle scuole, per poi passare ad essere aperto a tutti, previa registrazione online.

Anche l'Hellas Verona è stato ovviamente presente: sia sul campo dell'Antistadio, con le attività coordinate dagli allenatori del Settore Giovanile femminile e della Scuola Calcio, che all'interno del Bentegodi con lo stand dell'Hellas Verona Store, posizionato davanti alla panchina situata verso la Curva Nord, dove è stata data la possibilità di acquistare i prodotti ufficiali gialloblù e prenotarsi per i tour degli spogliatoi. Doriano Recchia, Sergio Guidotti e Antonio Terracciano hanno guidato più di 300 persone, divise in gruppi, in un percorso che ha illustrato la storia del Club scaligero: dalla nascita fino ai giorni nostri, con racconti e aneddoti che hanno accompagnato i numerosi visitatori.